娛樂／金牌拳手3票房得勝 還會有續集

喬納森梅傑斯（後者）在「金牌拳手3」中飾演反派拳手。（取材自IMDb）

由麥可B喬丹 （Michael B Jordan）自導自演的運動劇情片「金牌拳手3」（Creed III，又譯「奎迪3」）延續了之前兩部曲的優良口碑，在4007家影院上映後，獲得5865萬美元首映票房，遠遠優於業界預期，也創造了該系列至今以來的最佳開畫成績。

「金牌拳手」系列上承當年由席維斯史特龍（Sylvester Stallone）領銜主演的「洛基」（Rocky）系列，之前兩部「金牌拳手」中，史特龍飾演的洛基也都作為主要配角出鏡。

相比前兩部，最新集最大變化在於喬丹已不再只滿足於幕前演出，乾脆連導演 的工作也一肩挑起。目前看來，該系列三部曲在影評網站「爛番茄」上的媒體打分分別是95%、83%和87%的新鮮度。系列作品拍到第三部還能有這樣的評分，可說是相當不錯的成績，而對於幕後新人麥可B喬丹的導演功課，業內也給出了十分正面的評價。

浪子回頭男星 前途鑲金

另一方面，在「金牌拳手3」的演員中，已不見史特龍的身影，他僅保留了名義上的聯合製片身分。舊人退出，新人崛起，「蟻人3」（Ant-Man and the Wasp: Quantumania）中飾演征服者康的喬納森梅傑斯（Jonathan Michael Majors），在「金牌拳手3」中再度挑戰主要反派角色，而他與主角金牌拳手的競爭，很可能還會在已立項的第四部中繼續上演。

今年33歲的喬納森梅傑斯出身寒微，少年時甚至常因竊盜、尋釁滋事出入警局，好在及時浪子回頭，並從戲劇表演中拾回人生的積極意義。2019年，他憑作品「舊金山的最後一個黑人」The Last Black Man in San Francisco）聲名鵲起，如今因為出演漫威宇宙第五階段的最大反派「征服者康」和「金牌拳手」系列，必將成為全球影迷熟知的好萊塢演員。

早前，「蟻人3」和「金牌拳手3」包辦了北美周末票房榜的冠軍，梅傑斯在兩部影片中都可算是主演之一，類似這樣的情況，據說上一次出現還要追溯到2013年的1月，潔西卡雀絲坦（Jessica Chastain）主演的「00:30凌晨密令」（Zero Dark Thirty，又譯「獵殺本拉登」）和「母侵」（Mama，又譯「媽媽」）也連續兩個周末拿到票房榜冠軍。

喬納森梅傑斯在漫威宇宙第五階段擔任最大反派「征服者康」。（取材自IMDb）

驚聲尖叫6 創系列最佳

由派拉蒙影業出品的「驚聲尖叫6」（Scream VI）上映首周拿下4450萬美元的開畫票房，創下該系列至今以來的最好成績，遠遠超過業界期待，也延續了恐怖片在北美電影 市場的強勁勢頭。

最新集講述主角一行人遷居紐約後再次遭遇「鬼臉」殺手追擊的故事。因演員片酬沒能談攏的關係，主角之一妮芙坎貝爾（Neve Campbell）退出，原本外界還擔心這會不會讓戀舊的粉絲棄片，但票房證明這個恐怖片經典IP的生命力仍非常強大。

當然，事先的精心宣傳也不可少，從2月底開始，鬼臉造型的殺手就出現在美國多地鬧區，引來大量驚恐的路人報警。最終才知道這些全都是片商為宣傳「驚聲尖叫6」有意搞出的噱頭。

票房證明這樣的病毒式宣傳奏效，配合該片官方帳號在社交媒體上同步發起的營銷攻勢，「驚聲尖叫6」的話題度未映先熱，而類似的宣傳手法，其實派拉蒙之前就在恐怖片「微笑」（Smile，又譯「危笑」）上映前採用過，果效也十分卓越。