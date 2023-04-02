養生／這5種飲料喝太多或不喝 都會讓血壓飆高

每個人都可以透過改變一些影響血壓的飲料習慣，來保護自己的心臟。（Getty Images）

隨著年齡的增加，不少人都會經歷血壓數字的起伏，也知道高血壓 會對健康造成潛在的危險，包括增加罹患阿茲海默症、中風和更多疾病。

如果醫生告訴你患有高血壓並且需要找到降低血壓的方法，那麼改變生活方式，或許會有幫助，包括控制體重、定期鍛鍊、充足睡眠、盡可能減輕壓力並戒菸。此外，注意攝入的食物和飲料，也可以在調節血壓上發揮作用。

高血壓被稱為「沉默的殺手」，有許多物物會在不知不覺中升高你的血壓。儘管注意飲食（避免攝取鹽和吃加工食品）是降低血壓的潛在解決方案，但多數人可能不知道某些飲料也會影響血壓，並增加罹患慢性高血壓的機率。這就是為什麼，如果血壓數值一直很高，那麼除了注意飲食之外，注意平日喝的飲料同樣重要。

為了更瞭解飲料如何影響血壓並找出哪些喝飲料習慣會導致高血壓，健康網站Eat This, Not That！在2月「全國心臟月」諮詢了幾位營養專家，希望每個人可以透過改變一些影響血壓的飲料習慣來保護自己的心臟。

1.飲酒過多

患有高血壓的人，需要限制飲酒量。根據Mayo診所的說法，每天喝三杯以上的酒會暫時升高血壓，而長期酗酒則會讓血壓持續升高。 超過1萬7000名成年人每周喝7到13杯酒，這與血壓升高息息相關。（取自pexels）

根據美國心臟病 學會(American College of Cardiology)在第68屆年度科學會議上發表的研究顯示，超過1萬7000名成年人每周喝7到13杯酒，這與血壓升高息息相關。

2.喝含糖飲料

據營養師的說法，飲用碳酸飲料或添加大量糖分的果汁等含糖飲料，會對血壓產生負面影響。 添加了大量糖分的含糖飲料，會對血壓產生負面影響。（取自pexels）

營養師昆提諾(Edibel Quintero)表示，含糖量高的飲料會增加動脈血壓，對高血壓患者來說是危險的；因此，建議避免喝人人都喜歡的果汁，它們大部分含糖量都偏高，會刺激壞膽固醇的生成，增加罹患糖尿病和心臟病的風險。

「美國心臟病學期刊」的一篇評論指出，根據他們的研究，含糖飲料與較高的血壓水準有關，常導致高血壓的發病機率增加。

3.喝能量飲料

另一個可能對健康和高血壓風險產生負面影響的飲料習慣是，定期飲用過多的能量飲料。

能量飲料中的咖啡因，也會讓血壓升高。（取自pexels）

營養師德爾克(Lindsay Delk)表示，多項研究顯示，能量飲料會導致高血壓。原因之一是能量飲料中的咖啡 因會讓血壓升高；每天喝能量飲料，比偶爾喝一杯更會導致血壓升高，且能量飲料不應與酒精混喝。

4.不喝牛奶

聽起來可能有些奇怪，但牛奶實際上是對血壓有幫助的飲料。德爾克說，研究證明當喝下更多乳製品時，罹患高血壓的風險會降低；因此，不喝任何牛奶的人，就會失去這項好處，建議每天最好喝二到三份乳製品。 研究證明，當喝下更多乳製品時，罹患高血壓的風險會降低。（取自pexels）

2022年6月發表在「營養學」雜誌上的一項研究還發現，定期食用低脂乳製品與降低男性和女性的高血壓發病率有關。

5.喝太多咖啡

最後，喝太多咖啡也會對健康和高血壓風險產生負面影響。營養師澤羅(Vincenza Zurlo)說，含有咖啡因的飲料，如茶、咖啡、能量飲料和某些碳酸飲料，會讓血壓增高。目前尚不完全清楚為什麼會發生這種情況，但研究顯示，攝入咖啡因會導致血壓明顯升高；咖啡因的影響更快速，這意味飲用含咖啡因飲料後，血壓上升相對較快。

喝太多咖啡，也會對健康和高血壓風險產生負面影響。（取自pexels）

而咖啡因的這種副作用可能會也可能不會持續很長時間，這取決於數個因素，包括個人喝咖啡的頻率，以及喝了多少。

如果你是個有高血壓問題的咖啡愛好者，可能不需要完全放棄這項嗜好；但是，在可能損害健康並導致血壓升高前，最好先與醫生討論每天可以喝多少咖啡。