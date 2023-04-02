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養生／這11款健康零食 吃了沒有罪惡感

周靜芝
購買更健康的零食，是展開健康新生活的簡單、輕鬆起點。（Getty Images）
購買更健康的零食，是展開健康新生活的簡單、輕鬆起點。（Getty Images）

與家人朋友相聚，準備幾樣健康的零食準沒錯。不論你是已經習慣吃健康的零食、正在尋找新的選擇，還是剛剛開始、需要尋找一些靈感，以下的商品幾乎每一項都是或至少有一項符合：素食、無乳製品、無麩質或非基因改造等健康關鍵字。

1.Raw Generation No B.S.Trail Mix：45美元（3件裝）

No B.S. Trail Mix。（取自Raw Generation網站）
No B.S. Trail Mix。（取自Raw Generation網站）

有什麼比這款混合口味的零食更簡單、更能飽腹或更具美國風味？Raw Generation 以生產Signature Reset果汁和暢銷的Skinny Cleanse飲料而聞名，這款食品將一般裹上糖果的巧克力，換成富含有機抗氧化劑的生可可豆，再加上葡萄乾和枸杞子，混合的口味不僅好吃，而且很營養。更完美的是，它還有富含蛋白質的南瓜子和葵花子、杏仁、巴西堅果。

2. Smart Sweets Variety Pack：21美元（5件裝）

Smart Sweets Variety Pack。（取自Amazon網站）
Smart Sweets Variety Pack。（取自Amazon網站）

愛吃甜食的人，可以考慮嘗嘗Smart Sweets。所有軟糖都是用極少量的糖製成（僅含3-4克），且每種食材均不含基因改造成分。如想體驗不同風味，可放入冰箱冷藏後再吃。

3. Lenny & Larry’s The Complete Cookie Variety Pack：38美元（16件裝）

The Complete Cookie Variety Pack。（取自Amaz...
The Complete Cookie Variety Pack。（取自Amazon網站）

Lenny & Larry 的餅乾是健康甜點新選擇，甚至可以作為健身前補充蛋白質的零食。每種餅乾都是純素食且不含乳製品，由植物蛋白質製成，含有10克纖維，不含高果糖玉米糖漿或人工甜味劑。每包有八種不同的口味，包括經典巧克力片、生日蛋糕、雙層巧克力等。

4. SkinnyPop原味爆米花：16美元（30包）

SkinnyPop原味爆米花。（取自Amazon網站）
SkinnyPop原味爆米花。（取自Amazon網站）

100卡路里、小袋裝的SkinnyPop，看電影吃爆米花不再有罪惡感。它們是純天然、無麩質、非基因改造和純素食。

5. Dolci di Maria無麩質巧克力布朗尼：28美元（6件裝）

Dolci di Maria無麩質巧克力布朗尼。（取自Amazon網站）
Dolci di Maria無麩質巧克力布朗尼。（取自Amazon網站）

想吃點特別的甜點時，可以考慮 Dolci di Maria的布朗尼蛋糕。它們不含麩質和乳製品。該品牌還生產美味的無罪惡感義氏脆餅。

6. Popcorners Snacks Variety Chip Pack：16美元（一包20個）

Popcorners Snacks Variety Chip Pack。（取自A...
Popcorners Snacks Variety Chip Pack。（取自Amazon網站）

爆米花非常適合那些難以放棄心愛的多力多滋(Doritos)的人。它們同樣帶給你嘎吱嘎吱的快感，並提供三種有趣的口味：白切達乾酪、海鹽和爆米花(kettle corn)。

7.  Quaker Rice Crisps Variety Pack：21美元（30件裝）

Quaker Rice Crisps Variety Pack。（取自Amazo...
Quaker Rice Crisps Variety Pack。（取自Amazon網站）

桂格米脆片(Quaker rice crisps)是另一種不會增加體重的鬆脆小吃。 該品種包有酪乳牧場、蘋果肉桂、切達乾酪和焦糖口味。

8. Hippeas Organic Chickpea Puffs：24美元（18包）

Hippeas Organic Chickpea Puffs。（取自Amazon...
Hippeas Organic Chickpea Puffs。（取自Amazon網站）

如果想在無罪惡感的零食中添加一點蛋白質，可以考慮Hippeas，它主要由鷹嘴豆製成，每包含有4克蛋白質和3克纖維。

9. EPIC Chicken Sriracha Protein Bars：37美元（12條裝）

EPIC Chicken Sriracha Protein Bars。（取自Am...
EPIC Chicken Sriracha Protein Bars。（取自Amazon網站）

EPIC雞肉蛋白棒是完美的隨身零食，每個儲藏室都可以囤放幾箱。它們由13克蛋白質、非基改雞肉以及特殊的是拉差甜辣醬(sriracha)混合製成。除了雞肉棒，該品牌還使用牛肉、鹿肉和野牛肉。

10. Harvest Snaps Baked Snacks：30美元（36件裝）

Harvest Snaps Baked Snacks。（取自Amazon網站）
Harvest Snaps Baked Snacks。（取自Amazon網站）

Harvest Snaps的烘焙零食可能比一般的洋芋片更健康，但它們確實同樣令人上癮；有多種口味，包括淡鹽味、芥末味等。

11. Bear Real Fruit Snack Rolls：10美元（12包）

Bear Real Fruit Snack Rolls。（取自Amazon網站）
Bear Real Fruit Snack Rolls。（取自Amazon網站）

這款水果零食是水果軟糖卷的絕佳替代品，老少皆宜。 它們不含麩質、純素食、不含基改食品。有四種口味：草莓、芒果、蘋果和覆盆子可供選擇。

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