養生／這11款健康零食 吃了沒有罪惡感

購買更健康的零食，是展開健康新生活的簡單、輕鬆起點。（Getty Images）

與家人朋友相聚，準備幾樣健康的零食準沒錯。不論你是已經習慣吃健康的零食、正在尋找新的選擇，還是剛剛開始、需要尋找一些靈感，以下的商品幾乎每一項都是或至少有一項符合：素食、無乳製品、無麩質或非基因改造等健康關鍵字。

1.Raw Generation No B.S.Trail Mix：45美元（3件裝）

No B.S. Trail Mix。（取自Raw Generation網站）

有什麼比這款混合口味的零食更簡單、更能飽腹或更具美國風味？Raw Generation 以生產Signature Reset果汁和暢銷的Skinny Cleanse飲料而聞名，這款食品將一般裹上糖果的巧克力，換成富含有機抗氧化劑的生可可豆，再加上葡萄乾和枸杞子，混合的口味不僅好吃，而且很營養。更完美的是，它還有富含蛋白質 的南瓜子和葵花子、杏仁、巴西堅果。

2. Smart Sweets Variety Pack：21美元（5件裝）

Smart Sweets Variety Pack。（取自Amazon網站）

愛吃甜食的人，可以考慮嘗嘗Smart Sweets。所有軟糖都是用極少量的糖製成（僅含3-4克），且每種食材均不含基因改造成分。如想體驗不同風味，可放入冰箱冷藏後再吃。

3. Lenny & Larry’s The Complete Cookie Variety Pack：38美元（16件裝）

The Complete Cookie Variety Pack。（取自Amazon網站）

Lenny & Larry 的餅乾是健康甜點新選擇，甚至可以作為健身 前補充蛋白質的零食。每種餅乾都是純素食且不含乳製品，由植物蛋白質製成，含有10克纖維，不含高果糖玉米糖漿或人工甜味劑。每包有八種不同的口味，包括經典巧克力片、生日蛋糕、雙層巧克力等。

4. SkinnyPop原味爆米花：16美元（30包）

SkinnyPop原味爆米花。（取自Amazon網站）

100卡路里、小袋裝的SkinnyPop，看電影吃爆米花不再有罪惡感。它們是純天然、無麩質、非基因改造和純素食。

5. Dolci di Maria無麩質巧克力布朗尼：28美元（6件裝）

Dolci di Maria無麩質巧克力布朗尼。（取自Amazon網站）

想吃點特別的甜點時，可以考慮 Dolci di Maria的布朗尼蛋糕。它們不含麩質和乳製品。該品牌還生產美味的無罪惡感義氏脆餅。

6. Popcorners Snacks Variety Chip Pack：16美元（一包20個）

Popcorners Snacks Variety Chip Pack。（取自Amazon網站）

爆米花非常適合那些難以放棄心愛的多力多滋(Doritos)的人。它們同樣帶給你嘎吱嘎吱的快感，並提供三種有趣的口味：白切達乾酪、海鹽和爆米花(kettle corn)。

7. Quaker Rice Crisps Variety Pack：21美元（30件裝）

Quaker Rice Crisps Variety Pack。（取自Amazon網站）

桂格米脆片(Quaker rice crisps)是另一種不會增加體重的鬆脆小吃。 該品種包有酪乳牧場、蘋果 肉桂、切達乾酪和焦糖口味。

8. Hippeas Organic Chickpea Puffs：24美元（18包）

Hippeas Organic Chickpea Puffs。（取自Amazon網站）

如果想在無罪惡感的零食中添加一點蛋白質，可以考慮Hippeas，它主要由鷹嘴豆製成，每包含有4克蛋白質和3克纖維。

9. EPIC Chicken Sriracha Protein Bars：37美元（12條裝）

EPIC Chicken Sriracha Protein Bars。（取自Amazon網站）

EPIC雞肉蛋白棒是完美的隨身零食，每個儲藏室都可以囤放幾箱。它們由13克蛋白質、非基改雞肉以及特殊的是拉差甜辣醬(sriracha)混合製成。除了雞肉棒，該品牌還使用牛肉、鹿肉和野牛肉。

10. Harvest Snaps Baked Snacks：30美元（36件裝）

Harvest Snaps Baked Snacks。（取自Amazon網站）

Harvest Snaps的烘焙零食可能比一般的洋芋片更健康，但它們確實同樣令人上癮；有多種口味，包括淡鹽味、芥末味等。

11. Bear Real Fruit Snack Rolls：10美元（12包）

Bear Real Fruit Snack Rolls。（取自Amazon網站）

這款水果零食是水果軟糖卷的絕佳替代品，老少皆宜。 它們不含麩質、純素食、不含基改食品。有四種口味：草莓、芒果、蘋果和覆盆子可供選擇。