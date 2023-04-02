醫藥／飲食調整、運動減重 揮別脂肪肝

咖啡豆如果保存不當，內部潮濕讓黃麴黴菌生長，容易產生致癌的黃麴毒素。(Getty Images)

現代人飲食充足，平均每100人中，就有30至50人有脂肪肝，但症狀輕微者居多。一旦發現有脂肪肝，從飲食調整、運動、減輕體重做起，才是降低脂肪肝威脅的不二法門。

瘦子也會有脂肪肝

脂肪肝的產生，是因身體會將熱量轉成脂肪，肝臟本身除了有工廠功能（排毒），也是倉庫，貨品（脂肪）太多會堆積在肝臟中，一旦堆積太多造成肝細胞腫脹，就可能引起發炎。

40歲起身體新陳代謝減緩，如果吃得多又運動不足，就會增加脂肪肝發生機會。即使外觀偏瘦的人，若身體肌肉量少、脂肪比例較高，還是可能出現脂肪肝。

另外，平時攝取過多油炸類、含糖飲料的孩童也可能出現脂肪肝。台灣長庚醫院胃腸肝膽科系系主任邱逸群在臨床上觀察到，曾有一名男性BMI在正常值22，平時沒喝酒，也無B、C型肝炎，肝指數 （GOT/GPT）卻達50，已有輕微肝炎症狀。

「發現脂肪肝其實也不用太緊張。」大部分的脂肪肝沒有症狀，多數患者的肝功能正常，即使肝功能異常者，也可能沒有症狀，都是因健康檢查、腹痛或其他原因透過超音波才發現。其中十分之一可能引起脂肪肝炎，少數會因肝指數上升導致疲倦、惡心、食欲不振，更嚴重者會肝功能異常而出現黃疸，或右上腹脹痛等症狀。

脂肪肝會變成肝癌嗎？

脂肪肝演變成肝癌的時間，與肝臟發炎狀況有關，發炎越嚴重、時間就越短。舉例來說，正常肝指數約在40左右，50-60屬輕微發炎，要演變成肝硬化、肝癌可能需要30-40年以上；但如果肝指數已達100多，可能只要10年、20年就會變成肝硬化、肝癌。因此一旦發現脂肪肝炎，也不能置之不理，不要讓發炎惡化，至少讓肝指數下降，才不會一步步演變為難以恢復的肝硬化、肝癌。

肝指數正常 肝功能ok？

想檢查自己是否有脂肪肝，只要抽血、照超音波即可。超音波可檢查肝臟有無脂肪肝情形，抽血則是檢查三酸甘油脂、血糖、膽固醇、血脂、肝指數等，如果指數過高，首先了解成因再做進一步治療。如果家中有糖尿病、高血脂病史，或是自己有肥胖 問題，也建議進一步做超音波檢查，了解有無脂肪肝。

脂肪肝患者中，只有十分之一肝指數（GOT／GPT）會升高，因此很多人即使有脂肪肝，但肝指數卻正常，臨床上就有肝癌患者肝指數正常的案例。因此針對高風險族群，如B、C型肝炎帶原者、有飲酒習慣或是脂肪肝較嚴重的民眾要定期追蹤，除了超音波、驗血，還會再驗「胎兒蛋白」，確認有無肝癌跡象、有無看到腫瘤等。

每次看完診，醫師也會約固定時間回診，B肝或C肝大概每半年回診一次，脂肪肝較輕微者則是一年回診一次。

絕大部分的肝癌都會在做超音波時發現，而胎兒蛋白專門用在監測肝癌，只要肝癌發生，胎兒蛋白就會上升。此外，女性懷孕時胎兒蛋白也會上升，所以當胎兒蛋白升高時，排除懷孕可能後，就可能是肝癌。建議女性懷孕期間，可先了解是否為高風險族群，定期以超音波檢查。

脂肪肝可以逆轉嗎？

如果出現脂肪肝，要檢查成因對症下藥，若是三酸甘油脂、膽固醇過高，就用藥物降膽固醇；若是喝酒造成的就要戒酒；若是單純肥胖，醫師就會建議從體重控制開始，只要減少幾公斤，就能發現肝指數降很多，有機會讓脂肪肝從重度到輕度、輕度到沒有，肝指數也能恢復正常。

想改善脂肪肝，還是要從改善飲食、加強運動做起。大部分藥物對脂肪肝沒有確切幫助，有些保肝藥物也只是讓肝指數稍微恢復正常，治標不治本。其實只要能減重5公斤，就能發現肝指數明顯下降，每次回診發現肝指數下降，對患者都是正面回饋、增強減重信心。如果BMI在35以上，可能需借助減肥門診等方式。

哪些食物含黃麴毒素？

黃麴毒素是致癌物質，因豆類、五穀類、咖啡 保存不當，內部潮濕讓黃麴黴菌生長，進而產生黃麴毒素，它的特點需達攝氏280度以上才能被破壞，因此感染黃麴毒素的食物，即使經過烹煮也無法消除。食物從胃腸道吸收後，到肝臟做第一次代謝及分解，肝臟只能承受黃麴毒素的攻擊，可能造成肝指數上升進而引起肝癌。