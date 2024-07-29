追查刺殺未遂案 川普接受FBI約談

前總統川普7月13日在賓州競選造勢，遭到刺殺未遂，聯調局29日表示將約談當事人川普。圖為特勤人員13日保護川普離開刺殺現場。(美聯社)

聯邦調查局(FBI )官員29日表示，前總統川普 已同意就7月13日競選集會暗殺未遂事件，以被害人身分接受約談；眾院29日成立工作小組調查此案，避免類似事件重演；此外FBI初步調查結果顯示，兇手庫克 斯(Thomas Matthew Crooks)作案前90分鐘，就引起當地執法人員注意。

美聯社引述FBI探員說法報導，約談川普是FBI刑事調查約談受害者的標準程序。

賓州FBI匹茲堡辦公室特別探員洛傑克(Kevin Rojek)表示，「我們想了解川普對現場情況的看法，這是標準的受害者訪談，就像我們在其他案件中對任何受害者所做的一樣。」

FBI約談相關人士逾450次後，對庫克斯完成側寫，顯示他是非常聰明但性格孤僻的20歲年輕人；庫克斯的生活圈環繞家人，朋友很少，就連他在線上遊戲平台與同齡人的互動似乎也很少。

洛傑克說，庫克斯的雙親高度配合調查，供稱事前對槍擊案並不知情，FBI認為這番說法可信。

FBI尚未公布庫克斯針對川普的行凶動機，但調查人員認為，這起槍擊事件經過精心策畫，包括行凶前數月以化名購買化學物質並製作他放在車內及家中的爆裂物。

另據「有線電視新聞網」報導，愛阿華州參議員葛斯利(Chuck Grassley)從比佛郡緊急服務單位(Beaver County Emergency Unit)官員那邊收到的簡訊和密錄器畫面顯示，特勤局在槍案發生前就已收到警告，覺得庫克斯可疑。

密錄器影像顯示，多名地方員警與一名特勤探員站在庫克斯的遺體旁，似乎在確認死者為稍早發現的可疑男子。

疑為特勤探員的男子向比佛郡緊急服務單位官員指稱，該遺體很像稍早收到通報的可疑男子，他說：「所以就是這傢伙」。

簡訊內容則顯示，川普遇刺當天下午4時26分，有人看到庫克斯把車停在附近並坐在野餐桌上。

執法部門之間的訊息顯示，庫克斯爬上屋頂開槍前約90分鐘左右，就已出現在現場。

紐約時報率先報導，當地執法人員拍下這名可疑男子的照片，並將圖片傳到警員聊天室中，事後證明此人就是庫克斯。