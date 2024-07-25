聯調局長：襲擊川普槍手 曾查刺殺甘迺迪兇手距離多遠

聯邦調查局長雷伊24日在國會作證，指試圖刺殺前總統川普的槍手庫克斯(圖)行凶前，曾上網搜尋前總統甘迺迪1963年遭刺殺案相關信息。(美聯社)

聯邦調查局長雷伊(Christopher Wray)24日在國會作證表示，試圖刺殺前總統川普 的槍手庫克 斯(Thomas Matthew Crooks)行凶之前，6日曾上谷歌搜尋前總統甘迺迪1963年遭刺殺案，兇手奧斯華(Lee Harvey Oswald)距離甘迺迪多遠；另在川普造勢演講兩小時前，槍手曾以無人機巡視整個區域。

今日美國報(USA Today)報導，雷伊另向眾院司法委員會透露，庫克斯還製造兩個「形狀粗陋」的炸彈放在車上；庫克斯6日搜尋問題之後，便登記參加川普13日的造勢集會。雷伊表示，兇手搜尋那個問題，顯然透露他的心境。

雷伊表示，庫克斯首度到造勢會場，是在造勢集會舉辦前一周，探勘約20分鐘；集會當天早晨再赴該場地約70分鐘，第三次就在下午前來。

雷伊還透露，槍手的AR型步槍配置可折疊槍托，可能因此才無人看到他攜帶槍枝。

雷伊表示，聯調局尚未找到任何人作證，指自己在槍擊 案發生前，最先看到庫克斯帶著槍四處走，「折疊式槍托可視為與槍擊有關的重大特點」。

雷伊表示，在槍手車內找到無人機及其遙控器；槍手約在下午3時50分讓無人機飛了約11分鐘，顯然在距離川普演講舞台約200碼的區域。

聯調局正在研究槍手車上找到的兩枚炸彈，還有在他住家的一枚。那些爆炸物都連上接收器，庫克斯被特勤局狙擊手射殺後，在他身上也找到一具接收器。雷伊表示，爆炸物製作相對粗陋，按這種配備顯然無法引爆。

雷伊指出，調查員認為，槍手是靠著地面的機械設備，以及大樓側面的鉛管，才能登上屋頂，而非靠梯子。

聯調局在槍手被射殺的現場起出八個彈匣，意味他開了那麼多槍；槍手在射擊前捎出加密訊息，雷伊表示，「很不幸」用這種做法想干擾執法單位，已變得很稀鬆平常。