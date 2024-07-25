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特勤局建議川普不要在戶外造勢 前幕僚：群眾給他快樂

記者顏伶如／綜合報導
川普遇刺的賓州巴特勒造勢會場航拍圖。(美聯社)
川普遇刺的賓州巴特勒造勢會場航拍圖。(美聯社)

華盛頓郵報報導，消息人士說，前總統川普在賓州巴特勒(Butler)遭遇槍手未遂暗殺之後，特勤局(Secret Service)建議川普競選團隊不要繼續安排戶外造勢大會或有大批群眾參加的其他戶外活動。川普24日在夏洛特(Charlotte)舉辦造勢活動，這是拜登總統21日宣布退選之後的川普第一場造勢。

知情人士表示，對於接下來的競選活動，川普團隊正在尋找室內地點，例如籃球體育館或足以容納數千群眾的廣大空間。一名接近川普的人士表示，競選團隊目前並未安排任何大規模戶外活動。

川普自從第一次參選總統以來，已經舉辦數百場戶外造勢。報導指出，川普有時候對於造勢活動人數灌水，最死忠的川粉則非常喜愛參加造勢活動，還會在停車場舉行車尾派對(tailgate parties)，造勢活動附近則有攤販聚集，有支持者的車隊遊行。

川普造勢活動經常以機場為地點，有時則選在露天市集場地(fairgrounds)、足球場或其他大型戶外場所。

國會暴亂事件當天辭職的川普任內白宮副新聞秘書莎拉‧馬修斯(Sarah Matthews)說，如果活動沒有很快聚集熱鬧人氣，戶外場地沒有很快爆滿，川普常常會生氣。

馬修斯說，從2016年選舉期間到上台之後最初幾天，幕僚都看到群眾人數對川普有多重要，大批人潮帶給川普「很多快樂與能量」。

她說，川普能吸收支持者賦予的能量，「對他而言，彷彿是一種安撫力量」。

競選幕僚說，室內造勢活動開銷相對昂貴，但維安效果較佳，可以控制進入會場人數，涉及視線(line-of-sight)問題較少。

川普預計26日晚間在挺川保守派組織「轉捩點行動聯盟」(Turning Point Action)於佛羅里達州西棕櫚灘(West Palm Beach)舉辦的活動上發表演說。川普27日將赴在納許維爾舉行的「比特幣峰會」(Bitcoin Conference)演講。

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