我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美西面臨野火危機 3000萬人身處高溫警報

川普曝遇刺後拜登致電說「你很幸運」 稱自己拒上擔架

川普遇刺 特勤局長認「數十年最重大失敗」 挨轟堅拒下台

編譯陳韻涵／綜合報導
特勤局長奇鐸22日到國會作證，承認保護川普的任務失敗，兩黨議員都要求她下台，但她拒絕辭職。（美聯社）
特勤局長奇鐸22日到國會作證，承認保護川普的任務失敗，兩黨議員都要求她下台，但她拒絕辭職。（美聯社）

特勤局局長奇鐸(Kimberly Cheatle)22日出席國會聽證會，透露賓州刺殺案前就已提高前總統川普的維安等級，但說明加強維安的不同方式；奇鐸表示，暗殺事件過後已致電向川普道歉，但她拒答維安細節惹怒議員；兩黨議員都要奇鐸辭職，她堅定拒絕。

美聯社報導，奇鐸在聽證會上遭兩黨議員斥責數小時；華盛頓郵報則報導，這是奇鐸加入特勤局30多年來，首次到國會作證，川普遇刺後首場聽證歷時四個半小時。

奇鐸形容稱這次刺殺川普的事件是特勤局幾十年來「最重大的失敗勤務」，矢言追根究底，確保事件不再重演。

川普13日遭暗殺，右耳受傷，但奇鐸多次迴避關於調查的問題，激怒議員。

奇鐸22日在眾院監督問責委員會的川普遇刺未遂案聽證會上作證時說，「特勤局的莊嚴使命，是保護我們國家的領袖。7月13日，我們失敗了。」

奇鐸表示，在川普遇刺案發生前，就已加強川普的維安措施。她說：「早在川普於賓州造勢前，就已提高維安層級，且隨著威脅發展逐步提高。我們的任務並非政治性質，這關乎生死。」

然而，俄亥俄州共和黨眾議員喬登(Jim Jordan)引述華郵的一篇報導，質疑特勤局多次拒絕川普競選團隊在競選活動中，提供額外保護的要求。

奇鐸表示，川普在賓州巴特勒(Butler)造勢會場的具體要求並未被拒絕，並說明特勤局在無需部署額外資產和資源的情況下，滿足加強維安要求的不同方式。

奇鐸承認，槍擊事件發生前，當地執法人員發現20歲的兇手庫克斯(Thomas M. Crooks)拿著類似雙筒望遠鏡的測距儀。

她說，當地執法部門目睹庫克斯的可疑行徑後，拍下並分享照片，但這個情況直到庫克斯開槍前幾秒，才被視為「威脅」。

奇鐸表示，「背著背包的人不是威脅，擁有測距儀的人也不會被視為威脅」，若特勤局知悉存在「實際威脅」，就不會把川普帶上台。

奇鐸說，當地執法人員部署在庫克斯開槍的大樓內；但被問及為何屋頂上沒有特勤局探員，或當局是否出動無人機巡邏監視時，奇鐸表示，她仍在等待調查結果，這番話惹怒委員會成員。

俄亥俄州共和黨眾議員特納(Mike Turner)說：「奇鐸局長，因為川普活著，感謝上帝他還活著，所以妳看起來很無能；若他死了，妳就顯得有罪。」

華郵報導，川普遇刺是特勤局40多年來，首次發生針對美國領袖的攻擊；奇鐸於聽證會上表示，「我們失敗了，身為特勤局長，我對任何維安失誤負責」，但她拒絕配合兩黨議員呼籲她辭職的要求。

面對北卡羅來納州共和黨眾議員福克斯(Virginia Foxx)質疑她的領導能力，奇鐸回答：「我認為我是目前領導特勤局的最佳人選。」

眾院司法委員會主席喬登22日質問特勤局長奇鐸，只差一點距離就會造成極大悲劇。(美...
眾院司法委員會主席喬登22日質問特勤局長奇鐸，只差一點距離就會造成極大悲劇。(美聯社)

川普 庫克 俄亥俄州

上一則

賀錦麗爭取黨提名 1天募得8100萬 凸顯民主黨迅速團結

下一則

賀錦麗赴德拉瓦總部接棒競選 拜登獻聲支持：她是最棒的

延伸閱讀

川普曝遇刺後拜登致電說「你很幸運」 稱自己拒上擔架

川普曝遇刺後拜登致電說「你很幸運」 稱自己拒上擔架
媒體描繪川普不友台只在乎錢 美籍YouTuber反駁

媒體描繪川普不友台只在乎錢 美籍YouTuber反駁
紐森到夏皮洛 都被點名 可能副手又有誰

紐森到夏皮洛 都被點名 可能副手又有誰
搖擺州4州長背書賀錦麗 選舉人票未必同步

搖擺州4州長背書賀錦麗 選舉人票未必同步

熱門新聞

拜登總統。(路透)

拜登宣布退出2024總統大選 支持賀錦麗接棒

2024-07-21 14:47
川普遇刺事件中的死者康佩托雷遺孀海倫。(截自New York Post在YouTube的影音)

川普支持者遺孀拒接拜登電話：先生死前只說了兩個字

2024-07-16 00:50
范斯成為前總統川普的競選副手。(美聯社)

終於揭曉 川普挑堅定盟友范斯搭檔

2024-07-15 15:11
前總統川普(中)遇襲後，仍振臂握拳向支持者致意。(美聯社)

右耳纏繃帶 川普受訪：我本來應該已經死了

2024-07-15 13:12
南部地如佛州、喬治亞、田納西及德州一窩蜂蓋新屋，導致供過於求，未來即將出現大麻煩。圖為佛州一座別墅求售。(路透)

專家：南部4州猛蓋30萬間新屋 巨大房市泡沫將爆炸

2024-07-18 17:33
拜登總統走下空軍一號。(路透)

Axios：無力扭轉頹勢 拜登最快本周末退選

2024-07-18 11:50

超人氣

更多 >
長途飛行 她為何愛坐客機大家嫌棄的最後一排？

長途飛行 她為何愛坐客機大家嫌棄的最後一排？
沒有退休積蓄 七旬婦仰賴薪水和社安金生活

沒有退休積蓄 七旬婦仰賴薪水和社安金生活
為何歐巴馬沒表態支持賀錦麗？親近人士解釋可能原因

為何歐巴馬沒表態支持賀錦麗？親近人士解釋可能原因
全美最佳漢堡加州In-N-Out只能是第二 這家令人最垂涎

全美最佳漢堡加州In-N-Out只能是第二 這家令人最垂涎
水份多 這樣存放小黃瓜最能保鮮

水份多 這樣存放小黃瓜最能保鮮