川普遇刺 特勤局長認「數十年最重大失敗」 挨轟堅拒下台

特勤局長奇鐸22日到國會作證，承認保護川普的任務失敗，兩黨議員都要求她下台，但她拒絕辭職。（美聯社）

特勤局局長奇鐸(Kimberly Cheatle)22日出席國會聽證會，透露賓州刺殺案前就已提高前總統川普 的維安等級，但說明加強維安的不同方式；奇鐸表示，暗殺事件過後已致電向川普道歉，但她拒答維安細節惹怒議員；兩黨議員都要奇鐸辭職，她堅定拒絕。

美聯社報導，奇鐸在聽證會上遭兩黨議員斥責數小時；華盛頓郵報則報導，這是奇鐸加入特勤局30多年來，首次到國會作證，川普遇刺後首場聽證歷時四個半小時。

奇鐸形容稱這次刺殺川普的事件是特勤局幾十年來「最重大的失敗勤務」，矢言追根究底，確保事件不再重演。

川普13日遭暗殺，右耳受傷，但奇鐸多次迴避關於調查的問題，激怒議員。

奇鐸22日在眾院監督問責委員會的川普遇刺未遂案聽證會上作證時說，「特勤局的莊嚴使命，是保護我們國家的領袖。7月13日，我們失敗了。」

奇鐸表示，在川普遇刺案發生前，就已加強川普的維安措施。她說：「早在川普於賓州造勢前，就已提高維安層級，且隨著威脅發展逐步提高。我們的任務並非政治性質，這關乎生死。」

然而，俄亥俄州 共和黨眾議員喬登(Jim Jordan)引述華郵的一篇報導，質疑特勤局多次拒絕川普競選團隊在競選活動中，提供額外保護的要求。

奇鐸表示，川普在賓州巴特勒(Butler)造勢會場的具體要求並未被拒絕，並說明特勤局在無需部署額外資產和資源的情況下，滿足加強維安要求的不同方式。

奇鐸承認，槍擊事件發生前，當地執法人員發現20歲的兇手庫克 斯(Thomas M. Crooks)拿著類似雙筒望遠鏡的測距儀。

她說，當地執法部門目睹庫克斯的可疑行徑後，拍下並分享照片，但這個情況直到庫克斯開槍前幾秒，才被視為「威脅」。

奇鐸表示，「背著背包的人不是威脅，擁有測距儀的人也不會被視為威脅」，若特勤局知悉存在「實際威脅」，就不會把川普帶上台。

奇鐸說，當地執法人員部署在庫克斯開槍的大樓內；但被問及為何屋頂上沒有特勤局探員，或當局是否出動無人機巡邏監視時，奇鐸表示，她仍在等待調查結果，這番話惹怒委員會成員。

俄亥俄州共和黨眾議員特納(Mike Turner)說：「奇鐸局長，因為川普活著，感謝上帝他還活著，所以妳看起來很無能；若他死了，妳就顯得有罪。」

華郵報導，川普遇刺是特勤局40多年來，首次發生針對美國領袖的攻擊；奇鐸於聽證會上表示，「我們失敗了，身為特勤局長，我對任何維安失誤負責」，但她拒絕配合兩黨議員呼籲她辭職的要求。