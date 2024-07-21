遇刺後福斯電視最新專訪 川普親曝維安1大錯 對特勤局提出1質疑

美國前總統川普日前接受福斯電視台專訪，預計台灣時間23日播出，他在訪談中直指維安沒有事前警告是錯誤，質疑為何讓人有機會爬上屋頂。(路透)

前總統川普 接受福斯電視台專訪表示，儘管特勤局在事發前一小時已經知道存在槍手威脅，自己卻沒有收到任何通知，質疑為何讓槍手有機會爬上屋頂連續開火。

川普與副手范斯日前接受福斯電視台主持人華特斯（Jesse Watters）預錄專訪，預計美東時間22日晚間8時將正式播出，福斯新聞網搶先曝光部分內容，尤其是川普回憶遇刺的事發經過。

川普13日於賓州 造勢遭遇槍擊刺殺，槍手庫克 斯（Thomas Matthew Crooks）爬上距離川普演講看台僅150碼外的屋頂後連續開火，子彈造成川普右耳2公分傷口以及一名支持者身亡，引發各界對於特勤局維安出包的疑慮。

川普在最新訪問中揭露，事前完全沒有收到維安人員警告。

華特斯詢問，「特勤人員在事發前已經監控庫克斯1小時，但是沒有任何人告訴你不要上台？」

川普表示完全沒有收到警告，「他們可以說讓我等個15或20分鐘再上台，但是沒有人提到這件事......我想這是一個錯誤」。

後續川普也質疑「怎麼會讓人上到屋頂」，尤其支持者目擊有人持槍上到屋頂並且大叫，「為何他沒有被揪出來？這是在我上台之前發生的」。