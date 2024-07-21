我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

廣東陸豐幼兒園 爆保全多次猥褻11幼童

換拜不夠？共和黨加碼逼宮拜登現在就辭職 范斯喊話帶風向

遇刺後福斯電視最新專訪 川普親曝維安1大錯 對特勤局提出1質疑

編譯盧思綸／即時報導
美國前總統川普日前接受福斯電視台專訪，預計台灣時間23日播出，他在訪談中直指維安沒有事前警告是錯誤，質疑為何讓人有機會爬上屋頂。(路透)
美國前總統川普日前接受福斯電視台專訪，預計台灣時間23日播出，他在訪談中直指維安沒有事前警告是錯誤，質疑為何讓人有機會爬上屋頂。(路透)

前總統川普接受福斯電視台專訪表示，儘管特勤局在事發前一小時已經知道存在槍手威脅，自己卻沒有收到任何通知，質疑為何讓槍手有機會爬上屋頂連續開火。

川普與副手范斯日前接受福斯電視台主持人華特斯（Jesse Watters）預錄專訪，預計美東時間22日晚間8時將正式播出，福斯新聞網搶先曝光部分內容，尤其是川普回憶遇刺的事發經過。

川普13日於賓州造勢遭遇槍擊刺殺，槍手庫克斯（Thomas Matthew Crooks）爬上距離川普演講看台僅150碼外的屋頂後連續開火，子彈造成川普右耳2公分傷口以及一名支持者身亡，引發各界對於特勤局維安出包的疑慮。

川普在最新訪問中揭露，事前完全沒有收到維安人員警告。

華特斯詢問，「特勤人員在事發前已經監控庫克斯1小時，但是沒有任何人告訴你不要上台？」

川普表示完全沒有收到警告，「他們可以說讓我等個15或20分鐘再上台，但是沒有人提到這件事......我想這是一個錯誤」。

後續川普也質疑「怎麼會讓人上到屋頂」，尤其支持者目擊有人持槍上到屋頂並且大叫，「為何他沒有被揪出來？這是在我上台之前發生的」。

川普 庫克 賓州

上一則

裴洛西擋賀錦麗：若真換拜 接替人選須公開選出

延伸閱讀

與澤倫斯基通話 川普：選上就談判終結俄烏戰爭

與澤倫斯基通話 川普：選上就談判終結俄烏戰爭
拜登若退 川普陣營準備好攻擊賀錦麗了 從邊境問題下手

拜登若退 川普陣營準備好攻擊賀錦麗了 從邊境問題下手
網路放話殺害川普、范斯 佛州男迅速遭逮捕

網路放話殺害川普、范斯 佛州男迅速遭逮捕
談川普拒絕免費保護台灣

談川普拒絕免費保護台灣

熱門新聞

不斷更新／川普遭槍擊 槍手被擊斃 官員：兇嫌為白人男性

2024-07-13 23:50
庫魯克斯(Thomas Matthew Crooks)高中畢業紀念冊上的照片。(路透)

刺殺川普槍手照片曝光 首投族+共和黨員 兇嫌父：不知兒搞什麼鬼

2024-07-14 15:29
川普遇刺事件中的死者康佩托雷遺孀海倫。(截自New York Post在YouTube的影音)

川普支持者遺孀拒接拜登電話：先生死前只說了兩個字

2024-07-16 00:50
前總統川普13日晚間於賓州的造勢活動發生槍擊事件。(路透)

川普遇槍擊 現場急喊「趴下」 他帶血起身高呼三聲「Fight」

2024-07-13 20:05
范斯成為前總統川普的競選副手。(美聯社)

終於揭曉 川普挑堅定盟友范斯搭檔

2024-07-15 15:11
FBI尚未釐清涉嫌行刺川普之槍手庫克斯（如圖）的犯案動機，已在其住家車內發現爆裂物，槍械屬於其父親。(美聯社)

FBI破解手機獲2600條線索 20歲男拿父親槍枝行刺川普

2024-07-14 20:29

超人氣

更多 >
「汕頭好人」醫院院長 偷吃美女企業家被抓姦 視頻錄下淫叫聲

「汕頭好人」醫院院長 偷吃美女企業家被抓姦 視頻錄下淫叫聲
住在國外 填妥文件、避開住9個國家可領社安金

住在國外 填妥文件、避開住9個國家可領社安金
川普搭檔范斯出身美國陸戰隊 同軍種老兵議員轟：國會最大偽君子之一

川普搭檔范斯出身美國陸戰隊 同軍種老兵議員轟：國會最大偽君子之一
紐約班森賀華社突發命案 一家四口包括幼童被刺死

紐約班森賀華社突發命案 一家四口包括幼童被刺死
鄭佩佩曾與岳華相戀5年 約會帶閨密最後被搶走

鄭佩佩曾與岳華相戀5年 約會帶閨密最後被搶走