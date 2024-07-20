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特勤局認了 高層「1原因」多次拒絕川普增加維安要求

編譯盧思綸／即時報導
美國特勤局承認，該局高層可能拒絕川普團隊要求增加維安的要求。圖為川普遇刺後，20日首次於密西根舉辦造勢活動。( 路透)
美國特勤局承認，該局高層可能拒絕川普團隊要求增加維安的要求。圖為川普遇刺後，20日首次於密西根舉辦造勢活動。( 路透)

華盛頓郵報報導，4名知情人士表示，過去兩年多以來，特勤局高層多次拒絕前總統川普團隊增加維安的要求；不過華郵得知的特勤局拒絕訊息中，不包括川普遇刺的賓州造勢那一場，因此不清楚關於13日賓州造勢活動，特勤局是否收到或拒絕川普團隊增派人手的要求。

川普13日於賓州造勢遇刺，槍手庫克斯（Thomas Matthew Crooks）越過維安戒備，攜帶AR-15步槍爬上僅距離川普講台150碼的屋頂，並且連續開火，引發特勤局維安不力的質疑。

華郵指出，負責保護川普的探員曾要求增加用於測量磁場的磁強計、狙擊手，以及更多負責過濾川普集會與會者的人員。

特勤局在遇刺事件後，起初否認拒絕川普團隊增加維安的要求，在華郵提出詳細問題，包含部分要求是以書面形式提出後，特勤局發言人古利耶米（Anthony Guglielmi）承認，最新資訊顯示特勤局高層可能拒絕了部分川普方面提出的增派人手要求，目前他們正在審閱部分文件，了解特勤局與川普團隊的更多交流。

近來已經有部分退役特勤探員透露，由於保護目標增加、經費有限以及雇用條件導致人手嚴重不足，不得不在維安調度上有所取捨。

事實上特勤局從2010年開始，因為人力短缺與招聘限制，從歐巴馬時期到川普政府就多次出包。

一名特勤局官員未具名描述，局內人力資源十分有限，尤其反狙擊、反突襲小組與負責過濾與會者是否攜帶武器的制服人員。

目前特勤局保護對象超過20幾人，其中大多數需要全天候維安，還有小部分需要「門到門保護」，也就是一旦目標出門便要滴水不漏確認環境安全。受保護的對象包含現任正副總統及其家屬，還有前總統、選舉候選人，以及愈來愈多的資深政府官員。

一名前特勤局探員蓋格表示，特勤局裡收到的保護要求永遠比人力所能負荷的還多，導致選舉季高峰期時，高層會更頻繁拒絕增加維安。

川普 華郵 賓州

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