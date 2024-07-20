前白宮醫師：川普右耳2公分槍傷開始癒合

前總統川普。(路透)

曾於前總統川普 執政時擔任白宮 醫師的傑克森今天表示，上週暗殺未遂事件在川普右耳造成2公分寬的槍傷，所幸傷口已經開始癒合。

法新社報導，川普一週前在賓州 造勢活動遭到槍擊，造成現場一人死亡、兩人受傷。目前是共和黨聯邦眾議員的傑克森（Ronny Jackson）上述備忘錄是針對川普傷勢的首份詳細敘述。

他寫道：「子彈經過、相差不到1/4吋（0.635公分）就會進入他的頭部，擊中了他右耳的頂部。」傑克森表示，自己事發當晚飛到紐澤西州探望川普，接下來就一直投入治療工作。

「這顆子彈的軌跡造成一道2公分寬、往下延伸到耳朵軟骨表面的傷口。先是顯著出血，後來整個耳朵上半部明顯腫脹。」

川普在自創社群平台「真實社群」（Truth Social）公布的這份備忘錄寫著，腫脹情況已經消退，傷口「開始增生肉芽、癒合良好」。

傑克森寫道，傷口還有一些出血而得用繃帶包紮，不過「不需要進行縫合」。

川普在賓州巴特勒（Butler）醫院接受治療時，醫師也對他的頭部進行電腦斷層掃描。傑克森說：「他將接受進一步評估，包括根據需要而進行綜合聽力檢查。」

退役海軍少將傑克森先於前總統小布希執政時加入白宮醫療部門，後於2013年至2018年間在歐巴馬和川普入主白宮期間擔任總統的醫師。

他曾對川普健康「掛保證」而聲名大噪，因為他於2018年盛讚川普的「偉大基因」，並且宣稱：「我告訴過總統，如果他在未來20年力行更健康飲食，他可能活到200歲。」

不久後，川普提名他領導退伍軍人事務部（Department of Veterans Affairs），但傑克森隨後因被指控不當提供藥物與工作中飲酒，而決定退出提名。

傑克森競選國會議員期間，將自己定位為川普的鐵粉，並且支持歐巴馬利用政府偵監川普的說法。

在新型冠狀病毒防疫上，傑克森也與公共衛生官員意見不合。他說，戴口罩應是「個人的選擇」，並曾質疑當時還是民主黨總統候選人拜登的認知能力不足以競選總統。