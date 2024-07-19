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刺殺川普槍手犯案前最後搜尋紀錄是色情內容 找無犯案動機

編譯徐榆涵／即時報導
前總統川普13日遭槍擊受傷，20歲賓州槍手庫克斯犯案動機尚待釐清。圖為槍手庫克斯的住家外觀。(路透)
前總統川普13日遭槍擊受傷，20歲賓州槍手庫克斯犯案動機尚待釐清。圖為槍手庫克斯的住家外觀。(路透)

前總統川普13日遭槍擊受傷，20歲賓州槍手庫克斯（Thomas Matthew Crooks）犯案動機尚待釐清，但最新消息指出，他最後一次上網搜尋的紀錄竟是色情內容。

《每日野獸報》引述一名資深執法官員的消息報導，美國聯邦調查局（FBI）解密庫克斯的三星手機時發現，庫克斯最後一次上網是為了色情內容。

消息人士解釋，手機最初在匹兹堡當地辦事處嘗試破解庫克斯的手機時失敗，他的手機是新款的三星產品，使用的是Android系統，隨後又將手機送至維吉尼亞州匡堤科（Quantico）才破解成功，但並未從中發現其犯罪動機。

聯邦調查局查看通話和簡訊紀錄，發現最後幾封簡訊都是來自庫克斯父母，內容大致是詢問他在哪，時間從13日下午1點左右開始，持續到傍晚。庫克斯父母顯然發現兒子拿走一支AR-15步槍並去了當地射擊場。庫克斯13日傍晚6點多朝川普開槍，隨後被特勤局擊斃。

消息人士稱，目前聯邦調查局已大致檢查完庫克斯的手機，現在重點放在他房間的筆電和硬碟。

截至目前，調查人員發現庫克斯上網搜尋過牛津高中槍擊案槍手伊森（Ethan Crumbley）和其他大規模槍案等資訊。在槍擊發生前幾天，也曾搜尋過川普和拜登等高官照片。

消息人士稱，在庫克斯的搜尋紀錄中發現色情內容並不罕見，像是在美國康乃狄克州的桑迪胡克小學槍擊案凶嫌亞當．蘭扎（Adam Lanza）的手機裡也發現虐待兒童的圖像。

庫克 槍擊 川普

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