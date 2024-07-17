槍手行刺川普前48小時 靶場練槍、買了50發彈藥

調查人員追查槍手克魯克斯行凶行48小時行蹤，發現他買了子彈和炸藥，但仍然查不到他犯案的動機。圖為克魯克斯的住屋。（美聯社）

前總統川普 13日於賓州 造勢遭遇20歲槍手克魯克斯(Thomas Matthew Crooks，前譯庫克 斯)行刺，美國有線電視新聞網（CNN）揭露克魯克斯案發前48小時的行動。

一名執法部門官員透露，克魯克斯12日前往射擊俱樂部靶場練槍，隔日上午前往家具裝飾連鎖店家得寶（Home Depot）購買5英尺高梯子，接著到槍店購買50發子彈。

隨後，克魯克斯駕駛現代汽車Sonata前往川普於巴特勒郡的造勢集會現場，汽車後車廂另放有爆裂物裝置，該裝置與其攜帶的發射器已經連接完畢。

行刺川普的槍手是20歲的賓州居民克魯克斯。警方在他車上發現炸藥，如果引爆可能造成更大傷亡。（美聯社）

距離槍擊案發生超過2天，儘管調查人員試圖拼湊作案前的行動時間表，依舊無法釐清克魯克斯心理狀態和可能動機。

執法消息人士透露，即使成功破解克魯克斯手機和電腦，回溯搜尋歷史、查找臥室，並且訊問其家人朋友，仍然沒有有力證據說明其政治或意識形態促使的動機。

即使調查人員發現克魯克斯明顯投入線上活動，包含對編寫程式和電動遊戲的興趣，卻也只是引發更多疑問。

除此之外，執法消息人士稱，克魯克斯遺體查獲一個遠端遙控雷管，連動其後車廂裝有炸藥的金屬，說明其襲擊原本可能更具破壞力，不排除引發爆炸分散現場注意力。

而調查人員也不清楚克魯克斯如何學習和組裝爆炸裝置。執法官員提到，人員分析網路搜索歷史，沒有任何跡象表明他正在研究如何自製炸藥。