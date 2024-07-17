我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普要台灣付保護費 學者：親美抗中政策將是新挑戰

精品業面臨「奢侈恥辱」 CNBC：中國經濟低迷、富人不敢炫富

槍手行刺川普前48小時 靶場練槍、買了50發彈藥

編譯盧思綸／綜合報導
調查人員追查槍手克魯克斯行凶行48小時行蹤，發現他買了子彈和炸藥，但仍然查不到他犯案的動機。圖為克魯克斯的住屋。（美聯社）
調查人員追查槍手克魯克斯行凶行48小時行蹤，發現他買了子彈和炸藥，但仍然查不到他犯案的動機。圖為克魯克斯的住屋。（美聯社）

前總統川普13日於賓州造勢遭遇20歲槍手克魯克斯(Thomas Matthew Crooks，前譯庫克斯)行刺，美國有線電視新聞網（CNN）揭露克魯克斯案發前48小時的行動。

一名執法部門官員透露，克魯克斯12日前往射擊俱樂部靶場練槍，隔日上午前往家具裝飾連鎖店家得寶（Home Depot）購買5英尺高梯子，接著到槍店購買50發子彈。

隨後，克魯克斯駕駛現代汽車Sonata前往川普於巴特勒郡的造勢集會現場，汽車後車廂另放有爆裂物裝置，該裝置與其攜帶的發射器已經連接完畢。

行刺川普的槍手是20歲的賓州居民克魯克斯。警方在他車上發現炸藥，如果引爆可能造成...
行刺川普的槍手是20歲的賓州居民克魯克斯。警方在他車上發現炸藥，如果引爆可能造成更大傷亡。（美聯社）

距離槍擊案發生超過2天，儘管調查人員試圖拼湊作案前的行動時間表，依舊無法釐清克魯克斯心理狀態和可能動機。

執法消息人士透露，即使成功破解克魯克斯手機和電腦，回溯搜尋歷史、查找臥室，並且訊問其家人朋友，仍然沒有有力證據說明其政治或意識形態促使的動機。

即使調查人員發現克魯克斯明顯投入線上活動，包含對編寫程式和電動遊戲的興趣，卻也只是引發更多疑問。

除此之外，執法消息人士稱，克魯克斯遺體查獲一個遠端遙控雷管，連動其後車廂裝有炸藥的金屬，說明其襲擊原本可能更具破壞力，不排除引發爆炸分散現場注意力。

而調查人員也不清楚克魯克斯如何學習和組裝爆炸裝置。執法官員提到，人員分析網路搜索歷史，沒有任何跡象表明他正在研究如何自製炸藥。

川普 庫克 賓州

上一則

川普遇襲第一時間喊支持 馬斯克計畫每月再金援4500萬

下一則

現場觀察／全代會「超級男主角」川普發過的推文 場外能賣45元

延伸閱讀

川普提名80後副手范斯 胡錫進諷：學了一嘴「反華腔調」

川普提名80後副手范斯 胡錫進諷：學了一嘴「反華腔調」
川普說若當選 會讓Fed主席鮑爾「做好做滿」、考慮讓戴蒙當財長

川普說若當選 會讓Fed主席鮑爾「做好做滿」、考慮讓戴蒙當財長
川普遇刺後最新民調 僅領先拜登2個百分點、逾8成選民憂國家失控

川普遇刺後最新民調 僅領先拜登2個百分點、逾8成選民憂國家失控
川普：台灣奪走晶片業務 要美保護需付錢

川普：台灣奪走晶片業務 要美保護需付錢

熱門新聞

不斷更新／川普遭槍擊 槍手被擊斃 官員：兇嫌為白人男性

2024-07-13 23:50
庫魯克斯(Thomas Matthew Crooks)高中畢業紀念冊上的照片。(路透)

刺殺川普槍手照片曝光 首投族+共和黨員 兇嫌父：不知兒搞什麼鬼

2024-07-14 15:29
川普遇刺事件中的死者康佩托雷遺孀海倫。(截自New York Post在YouTube的影音)

川普支持者遺孀拒接拜登電話：先生死前只說了兩個字

2024-07-16 00:50
前總統川普13日晚間於賓州的造勢活動發生槍擊事件。(路透)

川普遇槍擊 現場急喊「趴下」 他帶血起身高呼三聲「Fight」

2024-07-13 20:05
范斯成為前總統川普的競選副手。(美聯社)

終於揭曉 川普挑堅定盟友范斯搭檔

2024-07-15 15:11
第75屆北約峰會11日舉行閉幕典禮，美國總統拜登誤將烏克蘭總統澤倫斯基（右）介紹成「普亭總統」，可見到澤倫斯基本人正朝著他看過去。（路透）

「OMFG」拜登公開口誤震驚歐洲官員 透露正忙著聯繫川普團隊

2024-07-13 07:20

超人氣

更多 >
在這6個城市 社安金最好用

在這6個城市 社安金最好用
華人女性在久石讓音樂會上遭川粉辱罵 「就是你們這樣的人刺殺川普」

華人女性在久石讓音樂會上遭川粉辱罵 「就是你們這樣的人刺殺川普」
美西極端熱浪 父女國家公園健行身亡

美西極端熱浪 父女國家公園健行身亡
范斯：川普將迅速結束俄烏戰 以專注對付中國

范斯：川普將迅速結束俄烏戰 以專注對付中國
「波神」彭丹同框汪文斌 手腕翠玉鐲被熱議 「大概值1000萬」

「波神」彭丹同框汪文斌 手腕翠玉鐲被熱議 「大概值1000萬」