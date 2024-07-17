我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

裝深情vs.別守寡 張國榮摯愛唐鶴德傳擁新歡育2子引論戰

川普要台灣付保護費 學者：親美抗中政策將是新挑戰

川普遇襲 特勤局長扛責但不辭職 22日赴眾院聽證會

編譯莊瑞萌／綜合報導
特勤局局長切特爾在發生暗殺川普未遂後，15日接受訪問還原現場經過，她表示不會辭職，但她接著還需要到國會作證。（美聯社）
特勤局局長切特爾在發生暗殺川普未遂後，15日接受訪問還原現場經過，她表示不會辭職，但她接著還需要到國會作證。（美聯社）

特勤局局長切特爾(Kimberly Cheatle)於15日接受美國廣播公司新聞網(ABC News)專訪時表示，前總統川普賓州競選發生遇刺事件「無法接受」，她會承擔責任但不會因此辭職。

切特爾被問到賓州槍擊案時說，「這是不可接受的，這種事情不應再度發生。」這起13日發生的開槍事件造成一位民眾死亡，也是自1981年雷根(Ronald Reagan)遇刺以來，首次有現任或前任總統遇刺受傷。切特爾第一時間得知槍擊事件時，她表示自己的心情既震驚又擔憂，不只擔心川普，也為處理事件的特勤局幹員感到擔憂，「因為身為特勤人員，絕不會希望自己職涯遇到這種事。」

身為該局領導人，切特爾表示自己有責任調查問題所在並確保類似事件不再發生，「我責無旁貸，」她並表示，從發現槍手到開槍之間「只有非常短的時間」，她說，「我還沒有所有細節，但這是一段非常短的時間。」

切特爾指出，嫌犯所在的那棟建築，是由地方當局負責維安，同時證實槍手在屋頂時，當地警員就在該建築內部。她也表示槍擊發生後曾致電川普，但尚未通過話。

自從發生槍擊事件以來，切特爾與特勤局面臨諸多質疑聲浪，批評他們未能防止事件發生，甚至有聲音要求有人辭職。對此，切特爾表示她不會辭去自己的職位。她預計7月22日會到眾院 「監督問責委員會」(House Oversight Committee)參加聽證會。

切特爾解釋，由於槍手所在的屋頂是傾斜，所以並沒有安排任何狙擊手在那裡，「該棟建築最高點的屋頂呈斜坡形。因此，出於安全考慮，我們不會讓同仁登上斜坡屋頂，才決定從內部確保該建築物是安全的。」不過，她仍呼籲美國人民對於特勤局保護現任、卸任總統的能力應該保持信心。

案發之前，現場民眾曾目睹槍手，並提出警告。警員曾上到屋頂查看，但槍手將槍口轉向警員，迫使警員退下；然後槍手即把槍口轉向川普射擊。

發生刺殺事件之後，她「立刻」開始檢視受到特勤局保護人的安全措施。她說，「特勤局不是政治單位，安全無關政治，人民的安全無關政治。」她並重申如同其他官員所說，前總統的安全團隊要求增加資源的謠言「毫無事實依據」，擊斃槍手的決定是幹員在屋頂上做出的「瞬間決定」。

川普 槍擊 賓州

上一則

川普、范斯周六密西根造勢「川范配」聯名T恤引發搶購熱潮

下一則

傳拜登將立法限大法官任期 對總統廣泛豁免權擬提修憲

延伸閱讀

川普提名80後副手范斯 胡錫進諷：學了一嘴「反華腔調」

川普提名80後副手范斯 胡錫進諷：學了一嘴「反華腔調」
川普說若當選 會讓Fed主席鮑爾「做好做滿」、考慮讓戴蒙當財長

川普說若當選 會讓Fed主席鮑爾「做好做滿」、考慮讓戴蒙當財長
川普遇刺後最新民調 僅領先拜登2個百分點、逾8成選民憂國家失控

川普遇刺後最新民調 僅領先拜登2個百分點、逾8成選民憂國家失控
川普：台灣奪走晶片業務 要美保護需付錢

川普：台灣奪走晶片業務 要美保護需付錢

熱門新聞

不斷更新／川普遭槍擊 槍手被擊斃 官員：兇嫌為白人男性

2024-07-13 23:50
庫魯克斯(Thomas Matthew Crooks)高中畢業紀念冊上的照片。(路透)

刺殺川普槍手照片曝光 首投族+共和黨員 兇嫌父：不知兒搞什麼鬼

2024-07-14 15:29
川普遇刺事件中的死者康佩托雷遺孀海倫。(截自New York Post在YouTube的影音)

川普支持者遺孀拒接拜登電話：先生死前只說了兩個字

2024-07-16 00:50
前總統川普13日晚間於賓州的造勢活動發生槍擊事件。(路透)

川普遇槍擊 現場急喊「趴下」 他帶血起身高呼三聲「Fight」

2024-07-13 20:05
范斯成為前總統川普的競選副手。(美聯社)

終於揭曉 川普挑堅定盟友范斯搭檔

2024-07-15 15:11
第75屆北約峰會11日舉行閉幕典禮，美國總統拜登誤將烏克蘭總統澤倫斯基（右）介紹成「普亭總統」，可見到澤倫斯基本人正朝著他看過去。（路透）

「OMFG」拜登公開口誤震驚歐洲官員 透露正忙著聯繫川普團隊

2024-07-13 07:20

超人氣

更多 >
在這6個城市 社安金最好用

在這6個城市 社安金最好用
華人女性在久石讓音樂會上遭川粉辱罵 「就是你們這樣的人刺殺川普」

華人女性在久石讓音樂會上遭川粉辱罵 「就是你們這樣的人刺殺川普」
美西極端熱浪 父女國家公園健行身亡

美西極端熱浪 父女國家公園健行身亡
范斯：川普將迅速結束俄烏戰 以專注對付中國

范斯：川普將迅速結束俄烏戰 以專注對付中國
「波神」彭丹同框汪文斌 手腕翠玉鐲被熱議 「大概值1000萬」

「波神」彭丹同框汪文斌 手腕翠玉鐲被熱議 「大概值1000萬」