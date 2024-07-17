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伊朗否認策畫暗殺川普 全代會場外持刀男遭擊斃

編譯潘勛／綜合報導
在13日發生槍擊川普事件後，警方再提高密爾瓦基共和黨大會的安全戒備。16日在會場外一名遊民揮舞兩把牛排刀，立即被警方八槍擊斃。（路透）
在13日發生槍擊川普事件後，警方再提高密爾瓦基共和黨大會的安全戒備。16日在會場外一名遊民揮舞兩把牛排刀，立即被警方八槍擊斃。（路透）

知情人士透露，情報官員接獲線報，指伊朗打算暗殺前總統川普，隨後特勤局(Secret Service)已升高對川普的保護，伊朗駐美人士則駁斥所謂的陰謀刺殺為無稽之談；另據目擊者表示，一名在共和黨全國代表大會外揮刀的男性遊民16日遭警方開八槍擊斃。

國家廣播公司新聞網(NBC News)16日報導，伊朗打算暗殺川普的情資，在20歲槍手克魯克斯(Thomas Matthew Crooks，前譯庫克斯)13日於川普賓州造勢場合刺殺川普未遂之前，便已接獲；有線電視新聞網(CNN)率先報導伊朗陰謀，因此特勤局未能預防克魯克斯由鄰近大樓屋頂開槍一事，引發更多疑問。目前不知克魯克斯與伊朗的陰謀有無關聯。

國安官員表示，國安會一得知威脅升高，便由高層直接接洽特勤局，絕對確保特勤局持續追蹤最新報告。特勤局把資訊告知川普的維安小組組長，川普的競選團隊已獲告知安全威脅有所演變。為資因應，特勤局增加資源來保護川普，凡此種種都發生在13日事件之前。

在13日發生槍擊川普事件後，警方再提高密爾瓦基共和黨大會的安全戒備。16日在會場...
在13日發生槍擊川普事件後，警方再提高密爾瓦基共和黨大會的安全戒備。16日在會場外一名遊民揮舞兩把牛排刀，立即被警方八槍擊斃。（路透）

國安部發言人瓦森(Adrienne Watson)表示，執法單位偵辦克魯克斯槍擊案，「不論國內外，尚未發現槍手有任何共謀、共犯」。

伊朗派駐美國交涉人員指出，川普因2020年下令殺害伊朗聖城旅指揮官蘇雷曼尼(Qassem Soleimani)，該交由軍事法庭審判、處罰，伊朗走合法管道想讓川普被繩之以法。

特勤局負責保護前總統及主要總統候選人，因未能阻止13日刺殺川普未遂案，目前備受指責。

另外，目擊者瓦特金斯(Edward Watkins)對紐約郵報(New York Post)表示，在密爾瓦基市共和黨全國代表大會會場約五個街區外，另一遊民因揮舞兩把牛排刀，大喊「聽到聲音」，而遭警方開槍擊斃。

同為遊民的瓦特金斯形容，自己四個月前認識被擊斃的遊民，今天他眼神之異常前所未見。

另幾位目擊者表示，死者正想逃離維安人員，結果「背部中槍」，至少聽到開了八槍，有幾人表示多達八名員警開槍。

俄亥俄州科羅拉多市「警察兄弟會」(Fraternal Order of Police)證實，會中成員參與這起槍擊，但此外並未提供細節。共和黨全國代表大會聯合指揮中心發言人渥爾利(Alexi Worley)表示，沒有跡象指出這起擊斃遊民事件與大會有關。

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