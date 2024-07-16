我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人女性在久石讓音樂會上遭川粉辱罵 「就是你們這樣的人刺殺川普」

川普受訪質疑美國是否應保衛台灣 台積電ADR盤後應聲跌

責任在我…川普遇刺後首受訪 特勤局長直言此事「不可接受」

編譯周辰陽／即時報導
美國特勤局局長切特爾6月6日在威斯康辛州密爾瓦基的共和黨全代會維安記者會上發言。（美聯社）
美國特勤局局長切特爾6月6日在威斯康辛州密爾瓦基的共和黨全代會維安記者會上發言。（美聯社）

前總統川普遭遇暗殺未遂事件後，負責維安工作的美國特勤局（U.S. Secret Service）成為眾矢之的。特勤局局長切特爾（Kimberly Cheatle）在事後第一場訪問中表示，這起事件「不可接受」。

川普遭槍擊事件，是1981年雷根遇刺以來美國首度有現任或前任總統遭暗殺受傷。切特爾15日接受ABC新聞獨家訪問時指出，此事「不可接受」，而且「這是不應該再次發生的事情」。

切特爾表示，她剛得知消息時非常震驚，也憂心川普與在場的特勤局幹員情況，「就特勤局幹員身分而言，這顯然是一樁沒人願意在自己職業生涯出現的情況」。

預計於22日出席聯邦眾議院監督委員會作證的切特爾指出，身為特勤局負責人，調查哪裡出了問題，並確保像這樣的事情不會再次發生是她的責任，「責任在我，我是特勤局局長，我需要確保我們正在進行檢討，並且根據需要，為我們的人員提供資源」。

針對新聞報導指出，有民眾在槍擊事件發生前目擊到嫌犯，並指認為具有潛在的危險性，切特爾回應時表示，在那時與開槍之間經過了「一段很短的時間」。她表示，「我還沒有全部的細節，但這是一段很短的時間。把那個人找出來，發現、確認跟最終消滅，發生在一段很短的時間內，這讓情況變得非常困難」。

切特爾還表示，嫌犯所在的那棟建築，是由地方當局負責維安，同時證實槍手在屋頂時，當地警員就在該建築內部，「在這個特別情況中，我們確實分擔該特定地點的支援，而且特勤局負責內圍，我們向當地對口單位尋求外圍的協助。那棟建築裡面有當地的警察，該區域有當地警察負責建築外圍安全」。

切特爾告訴ABC新聞，在暗殺未遂事件之後，她「立刻」開始查看受該局保護人士的防護細節，也已聯繫川普的工作人員，但還沒有跟川普講上話。她還表示，不會辭去局長職務，對特勤局有信心，美國人民也應該對特勤局保護現前任總統的能力有信心。

切特爾同時駁斥外界關於暗殺未遂事件的假訊息，「特勤局沒有政治性，安全沒有政治性，人民的安全沒有政治性。這就是我們這個機構關注之事」。

川普 槍擊 眾議院

上一則

CNN：特勤局幾週前接獲線報 指伊朗企圖暗殺川普

下一則

川普受訪質疑美國是否應保衛台灣 台積電ADR盤後應聲跌

延伸閱讀

川普當選機率增 全球經濟心生畏懼？學者這麼看

川普當選機率增 全球經濟心生畏懼？學者這麼看
CNN：特勤局幾週前接獲線報 指伊朗企圖暗殺川普

CNN：特勤局幾週前接獲線報 指伊朗企圖暗殺川普
范斯為川普2.0經濟學加分？克魯曼：移民經濟學不及格

范斯為川普2.0經濟學加分？克魯曼：移民經濟學不及格
匈總理致函歐盟領袖 稱川普勝選後將調停俄烏戰爭

匈總理致函歐盟領袖 稱川普勝選後將調停俄烏戰爭

熱門新聞

不斷更新／川普遭槍擊 槍手被擊斃 官員：兇嫌為白人男性

2024-07-13 23:50
庫魯克斯(Thomas Matthew Crooks)高中畢業紀念冊上的照片。(路透)

刺殺川普槍手照片曝光 首投族+共和黨員 兇嫌父：不知兒搞什麼鬼

2024-07-14 15:29
川普遇刺事件中的死者康佩托雷遺孀海倫。(截自New York Post在YouTube的影音)

川普支持者遺孀拒接拜登電話：先生死前只說了兩個字

2024-07-16 00:50
前總統川普13日晚間於賓州的造勢活動發生槍擊事件。(路透)

川普遇槍擊 現場急喊「趴下」 他帶血起身高呼三聲「Fight」

2024-07-13 20:05
范斯成為前總統川普的競選副手。(美聯社)

終於揭曉 川普挑堅定盟友范斯搭檔

2024-07-15 15:11
第75屆北約峰會11日舉行閉幕典禮，美國總統拜登誤將烏克蘭總統澤倫斯基（右）介紹成「普亭總統」，可見到澤倫斯基本人正朝著他看過去。（路透）

「OMFG」拜登公開口誤震驚歐洲官員 透露正忙著聯繫川普團隊

2024-07-13 07:20

超人氣

更多 >
暑假檔最慘電影出爐？ 「火雲邪神」功夫片上映4天票房860元

暑假檔最慘電影出爐？ 「火雲邪神」功夫片上映4天票房860元
川普支持者遺孀拒接拜登電話：先生死前只說了兩個字

川普支持者遺孀拒接拜登電話：先生死前只說了兩個字
醫建議旅行返家後不要立刻開行李箱收拾 網友：感謝懶惰救了我

醫建議旅行返家後不要立刻開行李箱收拾 網友：感謝懶惰救了我
川普遇刺前86秒影片曝光 目擊者大叫屋頂有人 反狙擊手其實在建築裡

川普遇刺前86秒影片曝光 目擊者大叫屋頂有人 反狙擊手其實在建築裡
美西極端熱浪 父女國家公園健行身亡

美西極端熱浪 父女國家公園健行身亡