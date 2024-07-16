駁回川普密件案 法官甘農被質疑有意爭取大法官
佛州聯邦地區法院法官甘農(Aileen Cannon)15日發表了一份長達93頁的意見書，認為特別檢察官史密斯(Jack Smith)被指派負責起訴川普密件案違憲，因此駁回起訴。這已引起兩派看法：支持方認為這是一份理由充分的意見書，消除了川普最嚴重的法律威脅；反對方則說甘農是想被提名為最高法院大法官而做出對川普有利的裁決。
福斯新聞(Fox News)報導，甘農在意見書中寫道「在仔細研究動議中提出的基本挑戰後，法院確信史密斯的起訴違反了我們制憲的兩個結構性基石：國會任命憲政官員、依法授權支出的作用。」
曾任雷根時期司法部長的米斯(Ed Meese)針對川普密件門一案遞交多份法庭之友意見書，稱史密斯「任命不當」，跟泰勒絲(Taylor Swift)、貝佐斯(Jeff Bezos)一樣沒有權力代表美國起訴川普。現任司法部長加蘭德(Merrick Garland)雖然引用了他任命史密斯的法定權力，但米斯稱「這些法條及其他任何法律或憲法條款，都遠遠沒有權力讓司法部長授權一名普通公民、給他特別檢察官的頭銜及莫大的刑事執法力。」
新州媒體NJ.com則報導，史密斯很可能會立即上訴，並要求撤換甘農，因她在本案中一直做出有利於川普的裁決。曾任白宮律師後轉變為反川派的柯布(Ty Cobb)等人便預測甘農的裁決會被美國第11巡迴上訴法院推翻，這也將使她從該案中除名。
哈佛大學法律名譽教授特里布(Laurence Tribe)表示甘農的意見書「實際上像是她的工作申請」，以便在大法官艾里托(Samuel Alito)或湯瑪斯(Clarence Thomas)退休時成為川普可能的第二個任期內第一位被任命為大法官的人；也有人認為甘農一定是最可能被川普政府任命為司法部長的人。
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