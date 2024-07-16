駁回川普密件案 法官甘農被質疑有意爭取大法官

佛州聯邦地區法院法官甘農(Aileen Cannon)15日發表了一份長達93頁的意見書，認為特別檢察官史密斯(Jack Smith)被指派負責起訴川普 密件案違憲，因此駁回起訴。這已引起兩派看法：支持方認為這是一份理由充分的意見書，消除了川普最嚴重的法律威脅；反對方則說甘農是想被提名為最高法院大法官 而做出對川普有利的裁決。

福斯新聞(Fox News)報導，甘農在意見書中寫道「在仔細研究動議中提出的基本挑戰後，法院確信史密斯的起訴違反了我們制憲的兩個結構性基石：國會任命憲政官員、依法授權支出的作用。」

曾任雷根時期司法部 長的米斯(Ed Meese)針對川普密件門一案遞交多份法庭之友意見書，稱史密斯「任命不當」，跟泰勒絲(Taylor Swift)、貝佐斯(Jeff Bezos)一樣沒有權力代表美國起訴川普。現任司法部長加蘭德(Merrick Garland)雖然引用了他任命史密斯的法定權力，但米斯稱「這些法條及其他任何法律或憲法條款，都遠遠沒有權力讓司法部長授權一名普通公民、給他特別檢察官的頭銜及莫大的刑事執法力。」

新州媒體NJ.com則報導，史密斯很可能會立即上訴，並要求撤換甘農，因她在本案中一直做出有利於川普的裁決。曾任白宮律師後轉變為反川派的柯布(Ty Cobb)等人便預測甘農的裁決會被美國第11巡迴上訴法院推翻，這也將使她從該案中除名。

哈佛大學法律名譽教授特里布(Laurence Tribe)表示甘農的意見書「實際上像是她的工作申請」，以便在大法官艾里托(Samuel Alito)或湯瑪斯(Clarence Thomas)退休時成為川普可能的第二個任期內第一位被任命為大法官的人；也有人認為甘農一定是最可能被川普政府任命為司法部長的人。