抗拒多月 拜登終向小甘迺迪提供特勤局保護

川普遇刺後，拜登指示特勤人員保護參加總統大選的獨立候選人小甘迺迪。(美聯社)

原本對第三黨候選人小羅勃．甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)拒不提供特勤局保護的拜登 總統，被上周末前總統川普 遭暗殺未遂事件驚醒，指示國土安全部長梅奧卡斯「與特勤局合作」保護小甘迺迪。

梅奧卡斯15日在白宮記者會上說，總統鑒於周末濺血事件，作如上指示。

僅僅數小時之前，川普也替小甘迺迪要求特勤保護，說「這樣做才對」。川普在自己的「真實社媒」平台上說，環顧今日世局，「我相信讓小甘迺迪受到特勤保護事關迫切—而且該立刻就做。」「鑑於甘迺迪家族歷史，顯然這是該做的事。」

小甘的父親和伯父都在1960年代遭刺殺，他宣布參選後，一再要求白宮提供特勤保護，但拜登主政下的民主黨 政府拒絕。小甘一開始想和拜登爭取黨內提名，後來出走，以獨立參選人身分，投入選戰。

「司法觀察」(Judicial Watch)組織去年9月拿到的特勤局內部評估報告都說，小甘遭受「不利的注意」的風險已經升高，當局卻拒絕派員保護。

特勤局奉國土安全部長之命，依法在選舉前120天起，對主要政黨的總統與副總統候選人提供安全保護。

7月13日川普在賓州造勢大會上，遭槍擊險些喪命，保護小甘迺迪的呼聲也隨而響起。紐約州共和黨國會眾議員勞樂(Mike Lawler)和民主黨聯邦眾議員托雷斯(Ritchie Torres)14日宣布將提兩黨共同議案，加強保護三位候選人。提案強調，做不到這點，「就會傷害我們的民主政體」。

科羅拉多州民主黨籍州長波利斯(Jared Polis)也呼籲拜登，趕快答應小甘迺迪的請求，「立即對小甘迺迪提供特勤保護」。

小甘的伯父甘迺迪總統1963年遇刺身亡；父親羅勃．甘迺迪1968年參選總統時，也遭暗殺。