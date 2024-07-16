槍手進到對面建築屋頂 國土安全部長：特勤局維安失敗

國土安全部長梅奧卡斯認為，特勤局維安失敗，讓槍手得以進入面對舞台的屋頂。圖為造勢現場空拍圖。(路透)

國土安全部 長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)15日表示，特勤局維安勤務「失敗」，根本不應該讓槍手進入「直接」看到前總統川普 的位置，但未進一步責難，僅表示在嚴密審查之際，「必須100%相信」特勤局及其局長。

13日的刺殺事件是1981年雷根總統(Ronald Reagan)遇刺以來，美國領袖首次在特勤局保護下遇襲。

特勤局顯然未防範槍手作案登上的對面建築屋頂，而那屬於公開活動最基本的準備工作範疇，這引發外界質疑特勤局的人員配置、策略和領導能力。

共和黨全國代表大會登場，特勤局的維安壓力與日俱增。

梅奧卡斯在白宮告訴記者，賓州事件發生後，特勤局調整對川普、拜登 總統、副總統賀錦麗等人的維安勤務，另將保護獨立參選人小羅勃．甘迺迪(Robert Kennedy Jr.)，以及川普的副手人選、俄亥俄州聯邦參議員萬斯(JD Vance)。

梅奧卡斯表示，當局13日籌組團隊，獨立審查川普遇刺案。他表示，「我們需要迫切快速的採取行動，這是維安當務之急」，審查將由國土安全部以外的人，以及「政府外部人士」領導，不會有獨立性的顧慮，調查結果將公開。他說：「這點很重要，此次獨立審查需要取信於民。」

梅奧卡斯表示，調查將著重特勤局及其他執法人員「在槍案發生期間和前後」的行為。

梅奧卡斯告訴有線電視新聞網(CNN)：「這般意外不容出現，我們談的是失敗。」

梅奧卡斯16日接受美國廣播公司(ABC)晨間節目「早安美國」(Good Morning America)訪問時表示：「不該出現這般(槍手)直接看到川普的情況，這就是拜登總統指示獨立審查此事件的原因。」

梅奧卡斯、特勤局局長奇鐸(Kimberly Cheatle)及其他拜登政府官員面臨壓力，要求解釋川普造勢會場的維安疏失，是否可能讓20歲的兇手庫克斯(Thomas Matthew Crooks)從450呎外的屋頂開槍。

川普遇刺以來，奇鐸尚未公開發言，但她15日發布聲明表示，特勤局將全力配合獨立調查，並「配合適當國會委員會的任何監督行動」。

特勤局隸屬於國土安全部，拜登2022年任命奇鐸擔任局長，理由之一包括她在拜登擔任副總統期間曾負責他的維安工作。