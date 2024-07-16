川普遇襲 民主黨暫停RNC期間造勢反擊

民主黨人原本計畫在RNC舉行期間，天天召開新聞發布會反擊共和黨候選人，但在川普遇襲後，已經暫時喊停。(特派員黃惠玲／攝影)

由於當局正在調查川普 遇襲事件，加上數百萬美國人仍對川普在造勢活動台上流血的可怕畫面、影片記憶猶新，民主黨 人選擇讓拜登 帶頭作出反應，並暫停了在共和黨全國代表大會(RNC)期間的多項反擊行動，其中包括伊利諾州州長普立茲克原本15日要召開的新聞發布會。

拜登總統的競選團隊及民主黨全國委員會，早已計畫在RNC於威斯康辛州密爾瓦基市舉辦期間，投放負面廣告，其中包括在密市地區的16個廣告牌、57輛公車，以及一輛環繞大會行駛的廣告車。

此外，拜登競選團隊以及民主黨全國委員會，也計畫在RNC大會期間，每天舉行新聞發布會，並由競選團隊的主要代理人主持，聚焦「川普以及MAGA共和黨人，對我們的民主、權利及生計構成的嚴重威脅。」

然而考慮公眾仍對川普在造勢活動台上流血的可怕畫面、影片記憶猶新，民主黨人因此選擇讓拜登帶頭作出回應，包括在14日講話，以及15日接受NBC的採訪。

民主黨人本來計畫將RNC的廣告反擊信息重點，放在墮胎、為億萬富翁減稅，以及「民主受到攻擊」等方面，不過，上述計畫已經暫時喊停，拜登競選團隊也撤下了電視競選廣告及所有付費媒體的支出，其中包括廣告牌及公車車體。

川普遇襲後，副總統賀錦麗也推遲了16日前往佛羅里達州的競選行程，她原擬到當地跟共和黨女性選民會面。

拜登在川普遭襲擊發生後約兩小時說，「我們不能允許這樣的事情發生」，14日下午他更要求全國團結一致，並下令對該案安全審查。隨後，拜登在白宮橢圓形辦公室發表講話稱，絕不能接受政治暴力，「在美國，我們通過投票箱解決分歧。」

普立茲克原訂15日上午在密爾瓦基市跟亞特蘭大市前市長伯頓斯(Keisha Lance Bottoms)及拜登副競選經理福爾克斯(Quentin Fulks)共同舉辦發布會，此外，民主黨全國委員會主席哈里森(Jamie Harrison)、新州聯邦參議員布克(Cory Booker)、德州聯邦眾議員艾士可瓦(Veronica Escobar)等人，也本來計畫在密市舉行新聞發布會。