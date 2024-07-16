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川普右耳纏繃帶受訪：我本來應該已經死了

編譯王若馨／綜合報導
前總統川普(中)遇襲後，仍振臂握拳向支持者致意。(美聯社)
前總統川普(中)遇襲後，仍振臂握拳向支持者致意。(美聯社)

前總統川普(Donald Trump)14日在私人飛機上接受紐約郵報(New York Post)採訪，他說：「我本來不會在這裡，我本來應該已經死了。」

當川普受訪時，私人飛機正載著他飛往威州密爾瓦基市，準備參加共和黨全國代表大會。

川普說：「醫院的醫生說他從沒見過這樣的事，他稱這是奇蹟。」他說，創傷中心的醫生告訴他，從未見過有人被AR-15步槍擊中還能生還。

川普的右耳上纏著一條鬆鬆的大繃帶，他的工作人員堅持不讓記者拍照。

川普表示，如果他不是在那一刻頭稍微向右偏，去讀無證移民的圖表，子彈就會命中他的頭部；他說，在那瞬間，一顆子彈掠過，從他的耳朵扯下一塊皮膚，鮮血噴濺到他的前額與臉龐。

川普說，當特勤人員把他帶下舞台時，他還想繼續與支持者交談，但特勤人員告訴他現場不安全，他們必須把他送往醫院。

他說，在槍擊發生、電光石火那一刻，特勤人員就朝他飛撲了過來；他解開白色襯衫的扣子，露出右前臂上的一大塊瘀傷。

川普也提到了自己的皮鞋，他說，當特勤人員試圖將他帶下舞台時，他對他們說：「等等，我想拿我的鞋子。」

「他們用力衝向我，以致我的鞋子都被撞飛了；我的皮鞋可是很緊的。」川普笑說。

川普對現場的特勤及維安人員表達感謝，並讚揚他們的英勇行動。

「他們在他(註：槍手)兩眼之間開了一槍，把他打倒了。」川普一邊說，一邊用手指向自己的鼻梁。

「他們做得非常出色」，川普說，「這一切對我們大家來說都不像真實發生的事。」

川普還談到了他在受傷當下，振臂握拳說「戰鬥」(fight)的照片。

「很多人說這是他們見過最具標誌性的照片，」川普說，「他們是對的，而我沒有死。通常你得死掉，才會換來一張令人銘記的照片。」

他說：「無論是走運還是天意，很多人說是上帝讓我還在這裡。」

槍擊案造成競選集會上一死兩傷，當被問到是否考慮參加罹難者康佩托雷(Corey Comperatore)的葬禮時，川普說是的。 

然後，他轉向站在他身後的助手說：「拿到電話號碼，我要去醫院並打電話給所有家屬。」

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