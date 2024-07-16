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拍下川普險遭暗殺 攝影記者：不能躲，必須完成工作

編譯中心／綜合報導
特勤人員護送受傷的川普離開講台，他還不忘振臂鼓勵支持者繼續「戰鬥」，這個經典畫面將成為美國政治史的一頁。(美聯社)
特勤人員護送受傷的川普離開講台，他還不忘振臂鼓勵支持者繼續「戰鬥」，這個經典畫面將成為美國政治史的一頁。(美聯社)

前總統川普上個周末在賓州造勢時遇刺，並奇蹟式躲過子彈，一張川普右臉濺血仍振臂高呼「戰鬥」的影像，立刻傳遍全球，而且勢必成為美國政治史的經典畫面。當時在場的四名攝影記者不顧生死，憑藉著勇氣與冷靜，記錄歷史瞬間。

有記者說：「我不能躲，我必須完成我的工作。」

川普13日到賓州巴特勒造勢，有四名攝影記者獲得川普團隊許可，可以在舞台周圍的緩衝區拍照。

華盛頓郵報報導，活動開始後，攝影記者通常只能留在緩衝區內五分鐘，槍擊剛好在這時段發生，才能近距離捕捉這一刻。

其中一張臉上濺血的川普被特勤包圍，高舉拳頭呼喊戰鬥(fight)的照片，是由美聯社記者武奇(Evan Vucci)拍攝。他告訴華郵，他原本在舞台左邊，槍擊後，他和其他攝影記者跑到他們認為川普會被帶離的方向。

「我一直告訴自己：慢下來。慢下來。冷靜。慢下來。」武奇說：「我知道我必須拍下這個畫面。美國歷史上如此重要的時刻，必須被記錄下來。如果你不能保持冷靜，就無法完成這項工作。」

擔任美聯社攝影20年的武奇回憶，當時工作人員擔心可能還有第二名槍手，但他不害怕，「我從來沒想過(害怕)」。他告訴自己，「我必須在那。我不能躲，不能躲在舞台後面。我必須完成我的工作。」

華郵攝影記者巴茨費德(Jabin Botsford)說，槍擊發生時他從舞台後方走到前方。他聽到「砰」的一聲，心裡正納悶發生什麼事，以為是煙火。

巴茨費德說：「這真的很可怕。沒有人知道發生了什麼事」，看到川普蹲倒在地上，「我準備拍下這一幕。儘管工作人員說：『你們需要趴下』。」

巴茨費德當時戴著雷朋(Ray-Ban Meta)智慧眼鏡，他「不知怎麼地」還記得開啟它的攝影功能，因此也拍下30秒的現場畫面。

紐約時報攝影記者米爾斯(Doug Mills)捕捉到子彈從川普頭部附近呼嘯而過的畫面。他說，他聽到「砰」的一聲，原本以為是汽車發出的聲音，然後看到川普蹲在講台後，心想「天哪，發生了什麼事」。

米爾斯說，他在混亂中努力拍攝更好的照片，也想到自己是不是會中彈，「這太可怕了。我從未見過更恐怖的場景」。

蓋帝圖像(Getty Images)的攝影記者莫尼梅克(Anna Moneymaker)從特勤的腳間空隙拍攝到川普蹲躲在講台後方的照片。

白宮攝影記者協會會長庫西尼雅克(Jessica Koscielniak)說，這些經典照片傳遍全球，也將成為歷史視覺紀錄不可抹滅的一部分。

武奇說，作為攝影記者，他的工作就是透過他的眼睛，讓讀者看見他眼前的世界，「我覺得我們都做到了」。

川普 槍擊 華郵

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