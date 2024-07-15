川普遇刺前86秒影片曝光 目擊者大叫屋頂有人 反狙擊手其實在建築裡

美國前總統川普13日在賓州造勢遭遇槍擊行刺，案件責任歸屬持續發酵。圖為槍擊現場空拍圖。(美聯社)

前總統川普 13日在賓州 造勢遭遇槍擊行刺，案件責任歸屬持續發酵，最新一段現場影片顯示，曾有目擊者在至少86秒前大叫員警，示意出現槍手，另外有消息人士爆料，槍手所在屋頂的建築內部其實有反狙擊人員駐守，唯獨漏掉開放的屋頂。

🚨Wild video shows the shooter crawling into position while folks point him out to law enforcement at Trump rally. pic.twitter.com/pYRvkSWZSb — Moshe Schwartz (@YWNReporter) 2024年7月15日

川普在賓州巴特勒郡遭遇行刺後，現場群眾隨即向記者透露，曾試圖提醒執法部門屋頂出現可疑男子。

華盛頓郵報 分析一段新出現在社群的影片可證實，在槍聲響起將近一分半鐘之前，民眾開始向警察喊話。

該影片顯示，幾名目擊者大喊大叫，並指引至少一名警察到附近事發的公司建築屋頂。其中一名男子大喊「警官！」其他人則指向建築物。一名女子說：「他在屋頂！」影片也可見一名身穿黑色制服的員警抬頭看向屋頂。

除此之外，紐約郵報引述消息人士揭露，事實上當時一支由地方員警組成的反狙擊小組被部署在該建築物內部，用於作為「觀察哨」，讓狙擊手觀察附近環境是否有威脅。

不過該消息人士指出，員警在建築物內部，但不在屋頂。

另外，地方媒體WPXI報導，槍手庫克斯早在開火前26分鐘就被目擊出現在該建築物，甚至有當地巴特勒郡緊急服務單位的一名員警還拍下他的身影。不過目前無法取得這項報導文章。

執法部門消息人士告訴紐約郵報，截至15日晚間，尚不清楚是否有任何被賦予現場周邊維安職責的地方員警，曾經向特勤局人員警示出現槍手。