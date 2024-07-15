川普遇刺維安漏洞說四起 馬斯克帶風向批特勤局請女探員

美國前總統川普日前遭遇行刺，科技鉅子馬斯克（圖）將矛頭指向美國特勤局聘僱女探員。（美聯社）

華盛頓郵報報導，美國前總統川普 13日晚間於賓州造勢遭遇槍擊刺殺，包含科技鉅子馬斯克 在內的右傾商業巨擘隨後利用社群媒體 帶風向，指美國特勤局（Secret Service）採用女性探員等的多元聘僱政策，導致維安漏洞，且針對行刺案捏造未經證實的指控。

川普日前造勢遇刺轟動國際社會，20歲犯案槍手庫克斯（Thomas Matthew Crooks）被當場擊斃，負責偵辦的美國聯邦調查局（FBI）尚未釐清動機，目前研判是孤狼作案。

在川普遇刺的第一時間，電動車大廠特斯拉執行長兼社群媒體X老闆馬斯克，推文表態全力支持川普，並祝福他早日康復。

美國智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）副會長布魯克（Graham Brookie）分析，該文是X上所有相關貼文中互動數最高的一則，超過1.18億次瀏覽和332000次轉傳，超過前總統歐巴馬呼籲民主國家不容許暴力的貼文。

謠傳拜登團隊內部隱秘的「深層政府」（Deep State）與因應極右派的「安提法」（antifa）也成為X上的熱門話題之一。

馬斯克將川普造勢維安漏洞的矛頭，指向特勤局的多元兼容聘僱政策。貼文中凸顯並嘲笑特勤局的「多元僱用」政策；許多右翼政治帳號甚至直接點名個別女性特別探員。

馬斯克另一則貼文指責特勤局「辦事不利或刻意失職」，要求局長下台以示負責，該文有將近7000萬人瀏覽。在避險基基富豪艾克曼（Bill Ackman）表態支持川普回鍋白宮後，馬斯克和友人接棒轉貼。

儘管X是許多人獲取資訊的管道，但是布魯克分析，自從馬斯克收購以後，要從X取得正確資訊變得更具挑戰。以前使用者取得「藍勾勾」多半代表公共人物和媒體記者，現在付費即可買下「藍勾勾」，讓使用者更難分辨消息來源及準確度。

布魯克說，川普遇刺後，「經過策劃」（staged）與其他陰謀論相關話題獲得大量熱度，「這是一個格外受到汙染的資訊環境」。