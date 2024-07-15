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美洲盃／阿根廷1：0衛冕冠軍 梅西傷退一度爆哭

川普遇襲／特勤局和地方執法互甩鍋 早知槍手所在屋頂是漏洞

編譯盧思綸／即時報導
2名熟知特勤局任務的消息人士爆料，特勤局早在美前總統川普13日造勢活動前好幾天，就將槍手開火的屋頂列為維安漏洞。圖為川普13日遇刺的造勢現場空拍圖。(路透)
2名熟知特勤局任務的消息人士爆料，特勤局早在美前總統川普13日造勢活動前好幾天，就將槍手開火的屋頂列為維安漏洞。圖為川普13日遇刺的造勢現場空拍圖。(路透)

前總統川普13日在賓州造勢遇刺受傷，現在兩名熟知任務的消息人士爆料，特勤局早在活動前好幾天，就將槍手開火的屋頂列為維安漏洞。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，槍手開火的位置是一家玻璃研究公司大樓的屋頂，緊鄰造勢活動所在的露天場地「巴特勒農場秀」（Butler Farm Show），而消息人士稱，特勤局清楚該處具備的潛在風險。

其中一名消息人士是特勤局前資深探員，他說，「應該要有人守在屋頂或是管制人員進入該建築屋頂」。

而如今了解槍手如何出現在屋頂，正是判斷特勤局維安措施的關鍵問題。

特勤局發言人古列爾米（Anthony Guglielmi）表示，當天特勤局與當地執法部門合作實施維安，包含在屋頂部署狙擊小組辨別和消除威脅。但是槍手所在的大樓沒有警員駐守，該大樓位於活動警戒範圍之外，距離川普演講台僅148碼，約135公尺，也是槍手攜帶的半自動步槍的射程範圍內。

除此之外，古列爾米說，特勤局事前已經將屋頂指定為當地執法部門管轄，這是管制戶外集會的常規作法。

不過，巴特勒郡檢察官戈丁爾（Richard Goldinger）卻說會場以外歸特勤局負責，「在指揮調度的優先次序中，特勤局排在第一個」，而且活動的緊急服務單位指揮官告知，他不用負責管制會場外的場館。

而前資深探員也提到，就算是地方執法部門出包，鍋還是會算在特勤局頭上，因為他們有責任監督整體維安滴水不漏。

川普 賓州

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