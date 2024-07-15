川普遇襲 共和黨人劍指拜登「競選言論直接導致暗殺」

聯邦特勤局13日保護前總統川普的行動，出現大漏洞。川普13日在賓州競選場合遭到刺殺未遂的驚人事件，引發對特勤局的嚴厲批評。圖為槍聲響起，特勤人員衝上講台，護送川普緊急離開現場。(美聯社)

前總統川普 遭槍擊 數小時之後，支持他的共和黨國會議員聲稱拜登 和民主黨應對此事件負責。

中央社引述法新社報導，共和黨參議員范斯（J.D. Vance）是川普的可能副手人選之一，他在槍擊事件後隨即聲稱，拜登的競選言論「直接導致川普總統遭暗殺」。川普在此事件中受傷，另有1名旁觀者遇害。

共和黨人目前不斷激化川普遇襲事件，范斯的言論是其中之一，他們將槍擊責任歸咎於民主黨，儘管聯邦調查局（FBI）表示尚未查明槍手的意識形態。

共和黨籍眾議員史卡利塞（Steve Scalise）2017年曾遭左派人士槍擊，當時保守派議員為攻擊對象。史卡利塞也將昨天川普遇襲一事歸咎於左派。

史卡利塞說：「民主黨領袖一直在煽動可笑的瘋狂思想，認為川普再次獲勝將是美國民主的終結。」

川普的高階競選幕僚拉齊維塔（Chris LaCivita）在社群媒體X上指責：「多年來，甚至今天，左派人士、民主黨金主，甚至現在的拜登，都對槍擊事件發表了令人作嘔的言論。」

根據競選團隊發布的文字，拜登最近確實有向捐款人提到要把川普「置於靶心」，儘管拜登當時談話語境是希望全黨能將擊敗川普作為目標。

共和黨聯邦眾議員柯林斯（Mike Collins）進一步談到槍擊事件，他表示是「拜登下的命令」，但並沒有提供可靠的證據。

美國智庫外交關係協會（Council on Foreign Relations）研究員魏爾（Jacob Ware）表示，這類指控可能會讓人們不再關注對攻擊廣泛的譴責。

拜登今天稍早在白宮發表講話，稱團結是「所有目標中最難以捉摸的，但現在沒有什麼比團結更重要」。

川普和拜登在攻擊發生後進行交談，拜登的競選團隊暫停了電視廣告播出，這是雙方都希望讓全國選情降溫的一部分。

與此同時，共和黨全國委員會主席惠特立（Michael Whately）在接受政論節目「福斯週日新聞」（Fox News Sunday）採訪時，拒絕揣測這起槍擊事件。

支持川普的共和黨聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）表示：「當川普勝選將威脅民主、共和國將會終結的訊息不斷傳出，整個選情就會升溫。」

喬治城大學（Georgetown University）政治學教授貝里（Michael Bailey）表示，將槍擊事件去政治化至關重要。

「在擁有如此多槍枝的環境中…激烈的論調有可能刺激任何一方心懷不滿的人。」