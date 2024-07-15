川普遇刺後 網路陰謀論爆增 連中國也被扯入

一名女士戴著挺川的帽子在集會上低頭祈禱。(路透)

前總統川普 遇刺後，陰謀論滿天飛，這些錯誤資訊不乏奇怪、矛盾的指控，反映當前政治情事不確定性、美國主義狂熱與政治極化現象。

許多陰謀論來自網路和社群媒體 ，根據追蹤網路輿論PeakMetrics數據顯示，槍案發生後數小時，社群媒體提及川普的數量暴漲至日均17倍，其中包括同情川普、呼籲團結，但也不乏荒謬的陰謀論。

PeakMetrics資深情報分析員巴特爾(Paul Bartel)表示：「我們看到『中國人是幕後黑手』、『反法西斯主義運動(Antifa)是幕後黑手』或『拜登 政府幹的』之類的輿論，另有人說是共和黨全國委員會(Republican National Committee, RNC)搞的，每個人都只是臆測，沒人知道確切發生什麼事，他們上網試圖搜尋答案。」

槍案發生後隨即浮現許多未經證實的虛假說法，包括歸咎川普或拜登陣營；左派宣揚這是川普陣營的嫁禍行動(false flag)，另有川粉暗示特勤局(Secret Service)故意鬆懈保護卸任元首的責任。

特勤局14日駁斥流傳於社群媒體的陰謀論，流傳的內容指川普陣營在13日的賓州造勢活動前要求加強維安遭拒。

特勤局發言人特勤局發言人古利耶米(Anthony Guglielmi)在「X平台」發文指出，這些指控「錯得離譜」，並表示「因應競選活動節奏加快，特勤局已增加維安的資源、技術與能力」。

川普遇刺的影片，很快引起各黨派的「迴聲室效應」；川普的支持者和反對者都在影片中尋找證據以支持其信念，有人說是特勤局內鬼所為，另有人說這整齣都是川普策畫的。

一名社群媒體使用者寫道，「若真有危險，特勤局怎麼讓他(川普)停下來拍照？」

以色列科技公司Cyabra分析指出，社群媒體機器人協助放大臉書(Facebook)、Instagram、X平台和短影音平台「抖音」國際版「TikTok」等平台上的假消息，這些社群公司發現，使用「假暗殺」(#fakeassassination)和「演的槍擊案」(#stagedshooting)等標籤的帳戶中，有45%的帳戶並非真人。

華府智庫「外交關係協會」(Council on Foreign Relations)研究員韋爾(Jacob Ware)表示：「這種時刻是網路極端分子的大砲，他們往往在缺乏任何實際證據的情況下，對事情做出超有自信的反應；人們會陷入螺旋式發展，並加速與自己理念相同的意識形態和結論成形。」