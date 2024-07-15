誤報川普遇刺案槍手是華人 「紐約郵報」默默改了：排版錯誤

右翼媒體「紐約郵報」錯誤報導稱刺殺川普的稱嫌犯是一名「華人」，引起華裔社區強烈反彈。(網站截圖)

前總統川普13日在賓州遇刺的事件發生後，在美國擁有一定影響力的右翼媒體「紐約郵報」(New York Post)迅速發布報導，稱嫌犯是一名「華人 」。然而經事後調查，嫌犯的真實身分為20歲的白人共和黨登記選民庫魯克斯(Thomas Matthew Crooks)，與華人毫無關係。

「紐約郵報」的錯誤報導發表後，紐約華人社區反應強烈，華裔 民代和社區代表紛紛發出聲明要求紐約郵報公開致歉，並指出這可能在新冠疫情 之後再次置華人群體於危險境地。雖然紐約郵報在錯誤報導發出一個多小時後就更正了訊息，但截至發稿，該媒體仍未公開回應或道歉。

槍擊事件發生後，紐約郵報在13日晚間7時19分刊出一篇報導，其中第二段指出該槍手「被指認為一名華裔男子」(identified as a Chinese man)，遭到華社關注並質疑。華裔媒體人楊致和(Jeff Yang)首先在Instagram發帖指出錯誤，不少華裔民眾也紛紛致電紐約郵報，要求其更正。

其中，華裔何女士也致電給撰寫該報導的記者馬里諾(Joe Marino)，並詢問馬里諾報導該槍手為華裔男子的消息來源是從何得知，馬里諾馬上回應他，「實際上是一名白人男性，這篇報導中出現了排版錯誤(misprint)。」

何女士表示，在電話交談中，馬里諾有表示願意道歉，但他並沒有表示會在何時以何種什麼方式表示歉意。而在後來訊息對話中，何女士再詢何時願對華人社群道歉，馬里諾則請她與紐約郵報編輯聯繫。

隨後，該報導在晚間8時51分更新，其中關於槍手的描述也從華裔男子改為白人男子，卻還是無法平息華裔社區的怒火。