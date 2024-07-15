川普遇刺 保守派批拜登煽動暗殺 左翼則稱全是在演戲

一名川普的支持者在密爾瓦基舉著「戰鬥(Fight)」的標語牌，參加祈禱活動。川普在遇刺後握握拳高喊「戰鬥」。(路透)

政治新聞網站Politico資深編輯沙佛(Michael Schaffer)社論指出，總統候選人遭暗殺未遂應是一個令人恐懼的時刻，但媒體嗜血本性的炒作只讓黨派對立加劇、互相批評並助長陰謀論流竄。許多共和黨 人便責怪左翼煽動暴力，盛傳為川普 副手人選之一的俄亥俄州聯邦參議員萬斯(J.D. Vance)更直指拜登 應為槍擊負責。

萬斯指出，拜登競選活動的核心就是將川普塑造為一個獨裁法西斯分子、必須不惜一切代價阻止他，這種言論直接導致暗殺川普的企圖。

共和黨眾議員柯林斯(Mike Collins)也說，賓州巴特勒郡(Butler County)地方檢察官應該立即對拜登提出煽動暗殺的指控。

另位可能的副總統人選、佛州聯邦參議員魯比歐(Marco Rubio)亦在X平台發文，分享有線電視新聞網(CNN)在槍擊發生時的頭條竟刻意淡化，標題為「川普在造勢集會摔倒，特勤人員急忙扶他下台」，魯比歐稱「他們就是無法控制(找到機會就損川普)」。

保守派評論家艾力克森(Erick Erickson)也指出，微軟國家廣播公司(MSNBC)整天告訴觀眾：川普是民主的威脅，如果沒人阻止就會是個即將誕生的威權派、潛在的獨裁者，「他們不知道這樣講的後果嗎？」

槍擊發生後，X平台上的熱門關鍵字包括「內戰」、「拜登在哪裡？」、「假新聞」、「左派」等對立和指責的詞彙；許多政治人物雖發文祝川普及受傷民眾安好，但仍不被網民接受。如共和黨內反川派指標人物、前任眾院共和黨會議主席錢尼(Liz Cheney)的貼文便受大力抨擊，許多人回覆「叛徒」、「閉嘴」、「是妳造成這一切」、「妳不配說川普的名字」等回應。

左翼則大張旗鼓宣揚陰謀論，有人發文稱槍擊作案工具只是BB槍而已，否則現場有槍手的情況下特勤人員還讓川普站起來舉拳高喊？也有一派人如前共和黨官員巴特列(Bruce Bartlett)稱這就像是1933年德國國會縱火案一樣，川普刻意做戲，以合理化之後針對左派的暴力行動。