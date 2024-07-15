川普遇刺見血 雷根之後…特勤局40年來最嚴重失職

圖為槍聲響起，特勤人員衝上講台，護送川普緊急離開現場，川普露出絕不屈服的表情。(美聯社)

美國前總統川普 13日在造勢活動上遭槍擊 ，右耳見血，槍手則被擊斃。這是特勤局（Secret Service）自前總統雷根1981年遇刺中彈之後最嚴重的一次失職。

「華爾街日報」（Wall Street Journal）報導，此案是特勤局數十年來最大危機，目前調查重點在於20歲的槍手庫克 斯（Thomas Matthew Crooks）如何能在距離約100公尺的開放屋頂上以暴露的射擊位置瞄準川普。

這場造勢活動在賓夕法尼亞州巴特勒（Butler）舉行。接下來特勤局可能會因為針對會場周圍建物的事前維安工作受到嚴格審視。案發當時，庫克斯就潛伏在附近的美國玻璃研究所（American Glass Research）屋頂上。

前特勤局副助理局長皮克爾（Bill Pickle）說：「事實是特勤局沒理由不能提供充分資源，將距離會場100碼（約91公尺）的開放屋頂納入（維安）範圍…他根本不該有機會開槍。」

數名前探員說，通常在活動之前，特勤局會依慣例前往附近商家和建物，與地方執法官員合作監看並保護安全範圍外的建築。

皮克爾說，調查人員希望評估特勤局與地方執法部門的溝通模式，並利用無人機等技術來辨識威脅。

特勤局也可能面對一些質疑，例如仰賴地方執法部門支援的程度有多深、聯邦或州級官員在案發數小時或數分鐘前是否知道即將來襲的威脅。

特勤局發言人說，13日的造勢大會上部署了4支反狙擊小組，兩支屬於特勤局，兩支屬於地方執法部門。

賓州阿勒格尼郡（Allegheny County）居民、未當班警員普格爾（Robert Pugar）參加了這場集會。他說，他注意到執法部門的狙擊手在槍擊發生前不久透過望遠鏡觀察，「我心想他們是不是看到了什麼，這吸引了我的注意…或者那就是他們縱觀全景的方式？」

普格爾今天說，他還在試著理解整件事。現在有各種一流安全技術，「一個人在130碼（約119公尺）之外怎麼會沒被辨識出來？我們甚至不能在1英里（約1.6公里）內停車。所以一個人要怎麼爬到距離舞台最近的一棟建築屋頂上？」

一名在造勢活動外的目擊者告訴英國廣播公司（BBC），他看到一名武裝男子爬上屋頂，並告知了執法人員。目擊者說：「我心想，川普為什麼還在發言，他們怎麼還不把他拉下台？接下來的事大家都知道，槍響了5聲。」

共和黨籍聯邦眾議院監督委員會主席柯默（James Comer）在案發數小時後宣布，委員會將展開調查，並請特勤局局長奇鐸（Kimberly Cheatle）本月22日出席聽證會。

已退休的特勤局資深探員米哈雷克（Donald Mihalek）說，特勤局通常會在活動前派先遣部隊評估地點，制定維安計畫，探員們會實際測量目標地區，決定必要人員，與反狙擊手合作檢視附近建物和與受保護對象的距離。

但他也說，像巴特勒造勢大會這種露天活動可能很具挑戰性，畢竟「不能封鎖整座城鎮」。此外，選舉季節也讓維安工作更加困難，總統的行程通常經過精心策劃，但候選人的行程可能臨時有變，導致特勤局來不及規劃。

不過，川普競選陣營早在本月3日就正式宣布在巴特勒舉辦這場造勢大會。