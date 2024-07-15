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美洲盃／阿根廷1：0衛冕冠軍 梅西傷退一度爆哭

直擊川普全代會 維安嚴謹 要順利闖關得靠運氣

新聞眼╱調查若難服眾 代價恐難估量

特派記者 張文馨
前總統川普13日造勢遭遇刺殺，事後邊流血邊高舉拳頭的畫面將成為歷史指標。(美聯社)
前總統川普13日造勢遭遇刺殺，事後邊流血邊高舉拳頭的畫面將成為歷史指標。(美聯社)

前總統川普遭遇槍擊案發生24小時，主流媒體聚焦還原這起槍擊事件，政界和新聞界並未大肆渲染陰謀論或者斷言對選情的衝擊，相對克制；倒是川普第一時間的反應，在共和黨全代會前夕遇襲後依然高喊戰鬥，十足彌賽亞。

共和黨全代會15日將登場，川普13日在賓州造勢卻遭遇槍擊案，增添這場選舉的政治張力；距離上次發生總統候選人遇刺，已經是40多年前。

在2020年美國總統選舉之後，美國參院多數黨前領袖戴紹(Tom Daschle)接受本報專訪多次強調美國社會「分裂」造成的系統性問題，美國總統拜登上任之初也將降低美國社會分歧作為施政目標，川普槍擊案凸顯問題正在惡化。

美國社會內部對立包含各種面向，從長年系統性種族問題到政黨對立，最高法院右傾也造成進步派和保守派的緊張關係。

川普的選戰打法鎖定保守派，矢言打擊非法移民，對外國施加關稅與各種壓力，以「讓美國再次偉大」；這次的全代會共舉行四天，每日主題分別為：讓美國再次「富庶」、「安全」、「強大」與「偉大」，在在呼召那些不滿現狀的美國民眾。

目前還不確定犯案動機，川普在維安人員包圍下堅持露臉，高舉拳頭作戰鬥狀，一方面讓外界立刻確認他並無大礙，二方面也讓人感嘆於他的政治神經之敏銳，緊扣每一位看轉播畫面的民眾心弦，強化川普是「天選之人」的形象。

在遭遇槍擊事件後，選情焦點可能從川普的官司纏身，轉移到對這起事件的還原和追溯，是不是絕對有利川普，現在還很難說；而民主黨內部還存在要不要換人的討論，拜登執政如今又添上這麼一起備受外界關注的刑事案件，有人喊暗殺、有人質疑陰謀論，若調查過程與結論不能服眾，短則民主黨選情、長至美國未來發展，都要付出很大代價。

川普 槍擊 拜登

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