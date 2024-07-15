共和黨全代會如期舉行 川普抵密爾瓦基參加

川普表示將如期出席密耳瓦基舉行的共和黨全代會，圖為會場作最後準備。(特派記者張文馨／攝影)

共和黨 全國代表大會15日如期舉行，幸運逃過一劫的前總統川普 先抵達新澤西州 ，在自己社媒平台發表簡短貼文表示自己14日下午出發前往密爾瓦基，將準時抵達會場；因刺殺事件，幾乎可以確定接下來36個小時會場維安規模將大幅升高。

路透報導，川普13日雖遭遇槍手試圖刺殺他，但競選陣營指出，他僅右耳上方受輕傷，此外安然無恙。

福斯新聞網(Fox News)報導，川普受傷後先在賓州當地醫院接受治療，隨後出院，午夜後不久降落於新澤西紐瓦克自由國際機場，晚上在貝明斯特(Bedminster)他私人俱樂部過夜，14日早晨在新州度過。

川普：不容因槍手更改行程

川普在共和黨全代會開幕前，已乘坐私人飛機抵達密爾瓦基。(美聯社)

川普14日下午在社媒發文表示，自己將按計畫，在共和黨全國代表大會前一天，前往密爾瓦基市；原本自己是打算本周稍後才演講致詞，甚至考慮延緩密爾瓦基行程，但最後決定不那麼做，「我不容『槍手』，可能是刺客，強迫更改行程或一切事宜。因此，我將按行程，今天下午3時30分前往密爾瓦基。」

川普14日早晨在自己「真實社群」(Truth Social)帳戶發的聲明再次感謝任何想到他、為他祈禱的人；在他遭遇刺殺未遂之後，他呼籲大家要團結。

今日美國報(USA Today)報導，13日賓州造勢會場上，槍手企圖刺殺川普未遂，外界注意力很快轉移到即將舉行的共和黨全國代表大會；幾可確定維安規模將大幅升級，接下來36小時，5000多名政治人物、共和黨黨代表及媒體人員預計將川流而至密爾瓦基市，參加該大會。

威斯康辛州州長艾佛斯(Tony Evers)在X社媒發文表示，自己與幕僚群已接洽共和黨全國代表大會的維安負責人，協調一應事宜，另將密切溝通而更瞭解情勢。

如何確保兩黨全代會安全？

共和黨聯邦參議員史考特(Rick Scott)也在X社媒貼文，呼籲特勤局(Secret Service)局長要盡快說明，為何川普會遭遇槍手襲擊，而又如何確保出席共和黨全國代表大會、民主黨全國代表大會的人都能安全無恙。