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共和黨全代會維安升級 層層安檢 防孤狼犯案

特派員黃惠玲／威州密爾瓦基報導
川普遇刺後，密爾瓦基的共和黨全代會保安立刻升級。(特派員黃惠玲／攝影)
川普遇刺後，密爾瓦基的共和黨全代會保安立刻升級。(特派員黃惠玲／攝影)

共和黨全國代表大會將於15日(周一)在威斯康辛州密爾瓦基(Milwaukee)拉開帷幕，聯邦、州和地方執法官員都處於高度戒備狀態。 尤其前總統川普13日在賓州的競選集會上遭遇槍擊受傷後，相關安保措施都已升級。

聯邦調查局(FBI)、特勤局(U.S. Secret Service)、密爾瓦基警察局(Milwaukee Police Department)和密爾瓦基威州東南部威脅分析中心(Milwaukee Southeastern Wisconsin Threat Analysis Center)為迎接共和黨全國代表大會(RNC)，向執法官員發出了一份聯合威脅評估報告，呼籲他們提高警惕。

一位執法部門的消息人士告訴哥倫比亞廣播公司新聞(CBS News)，評估中沒有發現可信或具體的威脅。

在賓州巴特勒市集會發生槍擊事件後，多名執法官員表示，目前正在計畫擴大RNC的警戒線，並在活動周圍建立緩衝區。

川普競選團隊在一份聲明中說，川普情況良好，並期待著與大家一起在密爾瓦基參加大會，會中將提名他擔任共和黨總統候選人。

來自全國各地的共和黨人陸續扺達密爾瓦基，大會場地Fiserv Forum戒備森嚴。附近每個街口都可以看到警察及特勤人員身影。

密爾瓦基的共和黨全代會保安立刻升級，車輛進入會場前要經過安檢。(特派員黃惠玲／攝...
密爾瓦基的共和黨全代會保安立刻升級，車輛進入會場前要經過安檢。(特派員黃惠玲／攝影)

所有進入會場者，都必須事先取得通行證，並在入口處接受層層安檢。

此外，從15日凌晨1時開始，進入會場附近的所有車輛，都必須在檢查站停車受檢。

共和黨全國代表大會從15日開始，一直持續到18日。

根據執法部門的消息人士說，威脅評估發現，人們擔心大會和慶典前後的場所可能成為外國恐怖組織、本土暴力極端分子、國內暴力極端組織，以及所謂孤狼等的目標。

國土安全部將RNC定義為SEAR-1事件，即 「具有國家和/或國際重要性、需要聯邦機構間廣泛支持的重大事件」。所有SEAR-1事件都需要發布聯合威脅評估等聯邦執法公告。

據密爾瓦基警察局稱，至少有20幾個州和哥倫比亞特區將派警員參加此次大會。 官員們表示，在大會開始之前"，可能還會有其他部門加入這一名單。

美國特勤局是RNC活動的主要協調機構。

共和黨全代會保安升級，人員進入會場前要經過安檢。(特派員黃惠玲／攝影)
共和黨全代會保安升級，人員進入會場前要經過安檢。(特派員黃惠玲／攝影)

共和黨 川普 賓州

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