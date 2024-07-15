川普遇刺有維安疏漏？警通報可疑 特勤未事先揪出槍手

意圖刺殺前總統川普的20歲槍手，13日被特勤人員擊斃在作案的鄰近建築屋頂上，執長槍的特勤人員檢視倒在屋頂的死者。(取自X平台)

前總統川普 遭暗殺未遂，引發廣泛關切，質疑特勤局倒底在做什麼，竟讓刺客占據距川普講台僅150公尺的屋頂；當地警方曾瞧見槍手，認定他可疑，既監視也通報特勤局；兩黨國會議員均表示將辦聽證會，要求特勤局局長切特爾(Kimberly Cheatle)前來解釋疑點。

有線電視新聞網(CNN)14日報導，消息人士描述，槍擊 來自川普講台「三點鐘」方向；槍聲響起後幾秒，特勤局反刺殺狙擊手發現在一屋頂上的槍手，才開始反擊。

必須指出的是槍手藏身地點，在維安範圍以外，引發疑問，安全範圍要多廣，特勤局有多努力巡視並確保「美國玻璃研究」(American Glass Research)大樓的安全，還有槍手如何取得管道抵達樓頂。

執法單位消息人士指出，後續調查有部分要探討特勤局是否有足夠資源，來保護川普；是否遵守流程而清查該大樓。

目前不清楚槍手如何能抵達相對很近的大樓屋頂，也不曉得該大樓為何會遭忽視，沒列在「硬」(hard)安全範圍內。

聯邦調查局(FBI)目前主持調查這起刺殺未遂案；但是安全疏漏問題，要由國土安全部 、特勤局及國會來深入探究。

目擊者梅瑟(Ben Macer)表示，自己當時在封鎖線外，瞧見該名男子在屋頂上活動，立刻去找警察通報，槍手嫌犯在屋頂，等到他回到原處時，槍擊就開始了。

一名資深執法人員表示，當地警方也瞧見槍手，認定他在警戒區內行蹤可疑，開始監視他，也把情報傳給特勤局。

許多熟知特勤局的消息人士表示，反狙擊手團隊有很大的裁量權，可以擊倒造成威脅的人。

謠言表示，特勤局曾拒絕給川普更強力安全防護的要求，對此特勤局予以否認。特勤局發表聲明，指最近已增加給川普的維安人員；特勤局發言人古利耶米(Anthony Guglielmi)表示，謠言說川普團隊要求額外維安資源，但遭特勤局拒絕，此說絕對不實，事實上特勤局增加防護資源、科技及能力，以因應選戰升溫。

國會兩黨議員已呼籲特勤局對當時維安狀況要做回答，另對川普遭槍擊事件要辦聽證會。