回顧遇刺當下 川普發文：感覺到子彈劃破皮膚

圖為槍聲響起，特勤人員衝上講台，護送川普緊急離開現場，川普露出絕不屈服的表情。(美聯社)

前總統川普 13日在賓州 造勢活動發生暗殺未遂案，槍手隨後被擊斃，但波及現場支持者一死兩重傷，媒體整理四大重點，還原現場。

暗殺案件發生經過

美東時間13日下午6時8分，頭戴「讓美國再次偉大」(MAGA)紅色棒球帽的川普出席賓州巴特勒(Butler)造勢活動，在台上發表演說，半途被連續四聲槍響打斷。

只見川普用手摀住右耳，現場有人大喊「趴下」，接著傳來第五、六聲槍響，川普蹲在講台後方，特勤局(Secret Service)人員衝上台將川普圍住，現場尖叫聲不斷。

槍手開槍後22秒，特勤人員確認「我們已經安全」、「我們走吧」，準備護送川普離開現場。

槍響後約1分鐘，準備離開的川普不忘說：「讓我拿我的鞋子。」13秒後川普起身，頭髮凌亂，臉上有明顯血跡，但還是威武握拳向群眾揮舞，支持者報以熱烈歡呼，看到川普走下台，現場群眾則不斷高喊：「美國!美國!」

案發後約2分鐘，川普再度舉拳向群眾致意，隨即搭車離去。

川普有感覺到子彈

川普當晚8時42分，在自創的「真實社群」(Truth Social)首度發文回顧案發當時：「我被一顆子彈擊中，子彈穿透我右耳上方，我馬上驚覺事情不對勁，我聽到(子彈)颼一聲與槍響，立刻感覺子彈劃破(耳朵)皮膚。」

至於在德拉瓦州里霍博斯海灘(Rehoboth Beach)度假的拜登總統於當晚6時50分聽取賓州槍擊案簡報，晚間10時30分和川普通話，決定提前返回華府。

死亡槍手身分確認

聯邦調查局(FBI)確認槍手身分，是賓州貝塞爾公園市(Bethel Park)20歲男子庫克 斯(Thomas Matthew Crooks)。

有線電視新聞網(CNN)報導，庫克斯是註冊的共和黨選民，過去卻捐款15元給親民主黨的「進步投票計畫」(Progressive Turnout Project)。

根據媒體TMZ公布的影片顯示，一名留著棕色長髮的男子身穿灰襯衫和卡其褲趴在屋頂上，使用AR-15半自動步槍開槍。

特勤局指出，槍手「從造勢現場外的高處瞄準舞台多次開槍」，暴露位置後，被特勤局狙擊手擊斃。

挺川者中彈爆頭亡

槍手暗殺未遂後遭到擊斃，卻波及造勢現場一人喪命、兩人重傷的不幸。