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直擊川普全代會 維安嚴謹 要順利闖關得靠運氣

CNN還原刺殺現場 特勤急護送離場 川普：讓我先穿鞋

編譯徐薏茹／綜合報導
圖為槍聲響起，特勤人員衝上講台，護送川普緊急離開現場。(美聯社)
圖為槍聲響起，特勤人員衝上講台，護送川普緊急離開現場。(美聯社)

有線電視新聞網(CNN)報導13日川普遇襲當下的聲音紀錄，顯示當時川普和維安人員在這一混亂場面中的對話。

以下是13日東部時間下午6時(18時)剛過，槍擊發生時川普和特勤局人員對話的聲音文字紀錄。

18：11：33：槍聲響起。

18：11：34：川普手摸臉頰右側。

18：11：35：川普蹲下掩護，特勤局人員衝上講台。

男性特勤人員1：「趴下、趴下、趴下。」

18：11：41：女性特勤人員：「我們做什麼、我們做什麼、我們要到哪…。」

男子模糊喊叫聲。

聯邦特勤局13日保護前總統川普的行動，出現大漏洞。川普13日在賓州競選場合遭到刺...
聯邦特勤局13日保護前總統川普的行動，出現大漏洞。川普13日在賓州競選場合遭到刺殺未遂的驚人事件，引發對特勤局的嚴厲批評。圖為槍聲響起，特勤人員衝上講台，護送川普緊急離開現場。(美聯社)

18：11：50：槍聲再響，傳來女性尖叫聲。

18：11：58：男性特勤人員2：「繞到備用車那，繞到備用車那。」

18：12：00：男性特勤人員3：「移動到備用車，等一下，等一下，準備好，聽候指令。」

18：12：01：男性特勤人員2：「準備。」

18：12：02：男性特勤人員3：「移動！」

18：12：03：男性特勤人員2：「走！」

18：12：03：男性特勤人員3：「移動！」

18：12：04：男性特勤人員4：「走、走、走。」

18：12：06：男性特勤人員2：「這裡是鷹眼(Hawkeye)。(鷹眼Hawkeye為反襲擊隊代號)。」

18：12：06：女性特勤人員1：「這裡是鷹眼，移動至備用車。」

18：12：09：男性特勤人員4：「車子準備好，車子準備好。」

18：12：10：男性特勤人員2：「準備好了嗎？」

18：12：16-21：特勤人員：「槍手倒下了，槍手倒下了，我們可以移動了嗎？」

18：12：21：男性特勤人員：「槍手倒下。我們可以移動了。」

18：12：22：女性特勤人員：「危險排除了嗎？」

18：12：23：特勤人員：「危險排除、危險排除、危險排除。」

18：12：23：男性特勤人員：「我們走、我們走。」

特勤局人員開始起身，扶起川普。

18：12：33：川普：「讓我拿鞋子、讓我拿鞋子。」

18：12：35：男性特勤人員2：「我掩護您，我掩護您。」

18：12：36：川普：「讓我穿上鞋子。」

18：12：37：另一名男性特勤人員：「等等，您的頭部在流血。」

18：12：39：男性特勤人員2：「先生，我們得移動到車子那。」

18：12：42：川普：「讓我拿鞋子。」

18：12：43：女性特勤人員：「好的(聲音模糊)。」

18：12：47：川普：「等等、等等、等等」接著握拳舉高向群眾連喊三次「戰鬥」，群眾歡呼。

18：12：54：特勤人員：「我們得移動了，我們得移動了。」

聯邦特勤局13日保護前總統川普的行動，出現大漏洞。川普13日在賓州競選場合遭到刺...
聯邦特勤局13日保護前總統川普的行動，出現大漏洞。川普13日在賓州競選場合遭到刺殺未遂的驚人事件，引發對特勤局的嚴厲批評。圖為槍聲響起，特勤人員衝上講台，護送川普緊急離開現場。(美聯社)

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