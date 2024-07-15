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川普遇刺流彈波及 50歲消防員「肉身當盾牌」護妻女中彈亡

編譯俞仲慈／綜合報導
50歲的消防隊員康佩托雷，13日不幸遇害。(美聯社)
50歲的消防隊員康佩托雷，13日不幸遇害。(美聯社)

賓州槍手庫克斯刺殺前總統川普未遂，流彈波及現場一名賓州消防隊員中彈身亡，消息傳出，令人驚訝；賓州州長14日以「如英雄般犧牲」緬懷死者，同時共和黨支持者發起募款活動協助受害人與家屬，不到一天就集資200萬元。

美國廣播新聞網(ABC News)報導，50歲的康佩托雷(Corey Comperatore) 是一名消防員，也是兩個女兒的父親。 

賓州州長夏皮洛(Josh Shapiro)14日證實，暗殺現場的死者正是該州薩佛鎮(Sarver)50歲消防員康佩瑞托，曾在水牛鎮(Buffalo Township)當過義消隊隊長，身後留下兩個女兒。

路透報導，康佩瑞托姊妹發文指出：「我的兄弟不幸在川普賓州造勢活動喪命，槍手基於個人仇恨，奪走我們最愛的人的生命。 」

美聯社報導，案發當時康佩瑞托不惜以肉身當盾牌，撲身保護妻子與女兒，結果不幸喪命，因此夏皮洛以「如英雄般犧牲」緬懷康佩瑞托：「康佩瑞托是川普狂熱支持者，對於昨晚能夠參加川普造勢活動，他感到非常振奮。」

另外賓州警方也證實，現場兩位受傷民眾的身分，分別是新肯辛頓(New Kensington)57歲達奇(David Dutch)與月亮鎮(Moon Township)74歲哥本哈弗(James Copenhaver)，兩人在送醫急救後，傷勢穩定。

至於川普與死神擦身而過後，14日在自創社群媒體「真實社群」(Truth Social)發文向罹難者及家屬表示哀悼：「我們為傷者康復祈禱，也在心中緬懷這位不幸遭到殺害的同胞。」

還有拜登總統也在白宮記者會，向康佩瑞托家屬表達「最深切的哀悼」，並強調：「他身為父親，為保護家人免受槍擊而犧牲自己性命，上帝愛他。」

另一方面，共和黨支持者透過GoFundMe為暗殺事件被害人與家屬發起募款活動，截至14日下午已籌集近200萬元，其中大筆捐款來自政界與名人之手，募款單位表示：「所有捐款都將捐給這些令人引以為傲的國人，幫助他們度過悲痛，盡速康復，願上帝保佑並團結我們國家。」

賓州 川普 共和黨

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