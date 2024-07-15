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直擊川普全代會 維安嚴謹 要順利闖關得靠運氣

槍擊後 拜登、川普短暫通話 梅蘭妮亞公開信 三人呼籲團結

特派記者張文馨／密爾瓦基報導
川普遭遇槍擊後，拜登總統14日晚間在白宮橢圓形辦公室發表談話，呼籲全國團結一致。(美聯社)
川普遭遇槍擊後，拜登總統14日晚間在白宮橢圓形辦公室發表談話，呼籲全國團結一致。(美聯社)

川普在賓州碰上槍擊案震驚全美，美國總統拜登14日兩度發聲，呼籲團結，並承諾將公布獨立調查結果；受傷的前總統川普與夫人梅蘭妮亞公開呼籲的也是團結，川普說，他不會為此改變計畫，如期赴威斯康辛州參與全代會。

拜登說，與前總統川普通了簡短且很不錯的一次電話，他持續為川普與罹難者家人禱告。

這是拜登和川普難得的通話，拜登13日晚間在槍擊案發生後數小時，和川普通上話，拜登說，這場通話簡短且很不錯，他與第一夫人吉兒(Jill Biden)持續為川普及其家人祈禱。

梅蘭妮亞讚許川普 籲國人超越紅藍

前第一夫人梅蘭妮亞(Melania Trump)在X平台貼出「給美國同胞」的公開信，呼籲國民拿出勇氣與常識，重新團結為一體。

梅蘭妮亞把槍手稱為「怪物」，她說，槍手不把川普當成一個人，只把他視為一個政治機器。梅蘭妮亞讚許川普無論情況好壞都持續與她同行，且關心他人。

川普稱對抗邪惡 將在全代會發表談話

川普說，「我們並不害怕」，越是這種時刻越發在信仰中保持韌性，起而對抗邪惡，現在比起以往更重要的是要團結一致，他對美國和所有人民表達愛意，並期待在黨代表大會上對偉大的國家發表談話。

梅蘭妮亞說，「在這個時候，請讓我們超越左派和右派，超越紅色和藍色，我們都一樣來自於渴望為更好的生活而奮鬥的家庭，在塵世中的芸芸眾生，都與你我相同。」

拜登晚間8時在白宮橢圓辦公室發表談話，再次呼籲國人團結，他說，「在美國，我們用投票解決我們的歧見，這就是我們的做法，透過投票箱，而非子彈。」

拜登說，改變美國的權力應該永遠掌握在人民手中，而不是一個可能的刺客；他呼籲，不要妄自揣測兇手的動機和背景，交給聯邦調查局(FBI)等相關單位去調查。

拜登啟動獨立調查 承諾公開結果

拜登說，今天有一個前總統被槍擊、一位公民喪生，更早之間還有前聯邦眾議院前議長裴洛西(Nancy Pelosi)的丈夫保羅(Paul Pelosi)在家裡被襲擊，國會山莊在2021年1月遭暴徒襲擊；他說，暴力不能常態化。

拜登說，政治暴力的問題正在升溫，大家必須設法降溫；此外，暗殺意圖與美國價值背道而馳，「這不美國，我們不能坐視。」他呼籲美國人要團結。

拜登要求，相關部門確保川普享有高規格的維安保護，確保川普的安全；指示特勤局主管檢討15日要舉行的共和黨全代會維安措施；針對13日的槍擊事件，他要求啟動一項獨立的國安調查，了解到底發生什麼事，拜登承諾會公布結果。

川普 拜登 梅蘭妮亞

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