川普遭槍殺未遂 FBI朝「潛在國內恐怖主義行動」調查

聯邦特勤局13日保護前總統川普的行動，出現大漏洞。川普13日在賓州競選場合遭到刺殺未遂的驚人事件，引發對特勤局的嚴厲批評。圖為槍聲響起，特勤人員衝上講台，護送川普緊急離開現場。(美聯社)

美國聯邦調查局（FBI ）今天表示，正以「潛在的國內恐怖主義行動」，對槍殺前總統川普 未遂一事進行調查；並補充道，槍手是單獨行動，沒有已知的意識形態。

中央社引述法新社表示，反恐部門助理主任威爾斯（Robert Wells）說：「我們正以暗殺未遂調查此事，但也將其視為潛在的國內恐怖主義行動。」

美國特勤局（U.S. Secret Service）今天堅定地表示，該機構已對維護共和黨全國代表大會（Republican National Convention, RNC）的安全「做好充分準備」，即便發生了川普遭暗殺未遂的事，他們也不會改變原有的維安計畫。

特勤局RNC協調員吉布生－奇奇諾（Audrey Gibson-Cicchino）告訴記者說：「我們已做好充分準備，並制訂了全面性的安全計畫，我們已準備就緒。」且稱，相信這次活動將受到「最高層級維安」保護。

「紐約時報」指出，FBI高階官員今天表示，探員正調查這起川普在造勢中遭到槍擊的事件，並認為這可能是潛在的國內恐怖主義行動，目的是企圖要暗殺川普。

FBI表示，他們的首要任務是想確定來自賓州 貝塞爾公園市（Bethel Park）的20歲槍手庫克斯（Thomas Matthew Crooks）犯案動機為何，但沒有跡象顯示他參與任何更大的陰謀。

昨天發生在賓州的這場槍擊案，造成1人喪命，川普也受了傷，還有另外兩人受到重傷。槍手則遭特勤局擊斃。