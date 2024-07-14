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行刺川普槍手遭同學爆料：常被霸凌、槍法太差被射擊校隊勸退

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行刺川普槍手遭同學爆料：常被霸凌、槍法太差被射擊校隊勸退

編譯盧思綸／即時報導
行刺川普的槍手庫克斯。（美聯社）
行刺川普的槍手庫克斯。（美聯社）

紐約郵報報導，美國前總統川普13日於賓州造勢遇刺，涉嫌行凶的20歲槍手庫克斯（Thomas Matthew Crooks）遭當場擊斃，其中學同班同學受訪爆料，庫克斯在學校是邊緣人，而且「經常受到霸凌」。

庫克斯居住於賓州貝塞爾公園市，於2022年畢業於貝塞爾公園中學（Bethel Park High School）。

他過去的同班同學柯勒（Jason Kohler）告訴地方電視台KDKA，庫克斯以前在學校是邊緣人，而且經常受到霸凌。另外，庫克斯平常喜歡穿「打獵服裝」到學校，而且喜歡玩電動遊戲。除此之外，柯勒提供了2張庫克斯之前在學校的照片，一張穿著短袖坐在課桌椅，另一張是在校車上豎起大拇指和同學自拍。

而每日郵報報導，該中學射擊校隊現任隊長馬赫（Frederick Mach）透露，庫克斯過去曾想加入校隊，但是因為技術太差被勸退。他的同學墨菲（Jameson Murphy）回憶，庫克斯在射擊測試中的成績經常脫靶，開槍後距離目標差了20英尺（約6公尺）。

另有校隊成員表示，庫克斯以前在隊上常常開一些不恰當的玩笑，「學校有槍枝，可是他會開一些不顧別人感受的玩笑」。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，庫克斯是賓州槍枝俱樂部「克萊爾頓運動俱樂部」（Clairton Sportsmen's Club）成員。而俱樂部也在聲明中對於川普行刺案表達譴責暴力，同時向受害者家屬致意。

庫克 賓州 川普

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