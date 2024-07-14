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躲過暗殺 川普抵密爾瓦基參加共和黨全代會 梅蘭妮亞陪同出席

中央社／密爾瓦基14日綜合外電報導
前總統川普13日出席造勢活動，發生槍擊案。(美聯社)
前總統川普13日出席造勢活動，發生槍擊案。(美聯社)

前總統川普兒子艾瑞克透露，川普今天抵達威斯康辛州密爾瓦基出席共和黨全國代表大會。前一天，川普在賓州舉行的造勢活動遭遇暗殺未遂，耳朵受傷。

中央社引述法新社報導，艾瑞克（Eric Trump）在社群媒體X發文說，「與@realdonaldtrump（川普）一起降落密爾瓦基」，並附上一段影片，當中可以看到「川軍一號」（Trump Force One）機上的正副機師正在執行降落程序。

儘管賓州造勢大會發生槍擊事件，造成1名民眾死亡、2人受傷，川普本人也被一顆子彈劃傷耳朵，川普堅持會依照行程出席共和黨全國代表大會。

共和黨人預料將正式提名川普為總統候選人，於11月大選挑戰民主黨籍的現任總統拜登。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，針對明天登場的共和黨全國代表大會，美國特勤局（US Secret Service）今天表示，他們目前沒有進一步加強維安的計畫。

特勤局會議協調員吉布生-西奇諾（Audrey Gibson-Cicchino）在密爾瓦基舉行的記者會上表示，「我們現有的計畫將繼續執行下去，我們對這些計畫很有信心」。她說：「這是一個歷經了18個月的過程，各級政府都為這次活動的安全計畫做出貢獻。」

兩名知情人士告訴CNN，不常在造勢場合露面的川普妻子梅蘭妮亞（Melania Trump）也將與他一起出席競選活動。

川普 共和黨 賓州

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