CNN還原對話 特勤急護送離場 川普：讓我先穿鞋

聯邦特勤局13日保護前總統川普的行動，出現大漏洞。川普13日在賓州競選場合遭到刺殺未遂的驚人事件，引發對特勤局的嚴厲批評。圖為槍聲響起，特勤人員衝上講台，護送川普緊急離開現場。(美聯社)

有線電視新聞網(CNN)報導13日川普 遇襲當下的聲音紀錄，顯示當時川普和維安人員在這一混亂場面中的對話。

以下是13日東部時間下午6時(18時)剛過，槍擊 發生時川普和特勤局人員對話的聲音文字紀錄。

槍聲響起

18 ：11：34：川普手摸臉頰右側。

18：11：35：川普蹲下掩護，特勤局人員衝上講台。

男性特勤人員1：「趴下、趴下、趴下。」

18：11：41：女性特勤人員：「我們做什麼、我們做什麼、我們要到哪…。」

男子模糊喊叫聲

18：11.50：槍聲再響，傳來女性尖叫聲。

18：11：58： 男性特勤人員2：「繞到備用車那，繞到備用車那。」

18：12：00： 男性特勤人員3：「移動到備用車，等一下，等一下，準備好，聽候指令。」

18：12：01： 男性特勤人員2：「準備。」

18：12：02： 男性特勤人員3：「移動！」

18：12：03： 男性特勤人員2：「走！」

18：12：03： 男性特勤人員3：「移動！」

18：12：04： 男性特勤人員4：「走、走、走。」

18：12：06： 男性特勤人員2：「這裡是鷹眼(Hawkeye)。(鷹眼Hawkeye為反襲擊隊代號)。」

18：12：06：女性特勤人員1：「這裡是鷹眼，移動至備用車。」

18：12：09： 男性特勤人員4：「車子準備好，車子準備好。」

18：12：10： 男性特勤人員2：「準備好了嗎？」

18：12：16-21：特勤人員：「槍手倒下了，槍手倒下了，我們可以移動了嗎？」

18：12：21：男性特勤人員：「槍手倒下。我們可以移動了。」

18：12：22：女性特勤人員：「危險排除了嗎？」

18：12：23：特勤人員：「危險排除、危險排除、危險排除。」

18：12：23： 男性特勤人員：「我們走、我們走。」

特勤局人員起身，扶起川普

18：12：33：川普：「讓我拿鞋子、讓我拿鞋子。」

18：12：35： 男性特勤人員2：「我掩護您，我掩護您。」

18：12：36： 川普：「讓我穿上鞋子。」

🚨🇺🇸TRUMP'S LAST WORDS AFTER HE WAS SHOT



"Let me get my shoes."



The shoe can be seen left on stage following the assassination attempt.



Source: Fox News, @nexta_tv pic.twitter.com/Nhfn8kfm4j — Mario Nawfal (@MarioNawfal) 2024年7月14日

18：12：37：另一名男性特勤人員：「等等，您的頭部在流血。」

18：12：39： 男性特勤人員2：「先生，我們得移動到車子那。」

18：12：42： 川普：「讓我拿鞋子。」

18：12：43：女性特勤人員：「好的(聲音模糊)。」

18：12：47：川普：「等等、等等、等等」接著握拳舉高向群眾連喊三次「戰鬥」，群眾歡呼。

18：12：54： 特勤人員：「我們得移動了，我們得移動了。」