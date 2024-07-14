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川普遇襲 拜登指示獨立調查 槍手車裡還發現炸藥

中新社／華盛頓14日電
前總統川普13日在賓州造勢場合遭到槍擊，他在耳朵受傷流血後，仍不忘舉拳高呼「戰鬥」的畫面在社群媒體瘋傳。(美聯社)
前總統川普13日在賓州造勢場合遭到槍擊，他在耳朵受傷流血後，仍不忘舉拳高呼「戰鬥」的畫面在社群媒體瘋傳。(美聯社)

總統拜登14日在白宮就川普競選集會遇襲事件發表講話。他表示，已指示對事件中暴露的國家安全問題展開獨立調查，以準確評估到底發生了什麼。 

拜登是在召集白宮國安團隊舉行會議後，發表這一講話的。他表示，美國聯邦調查局（FBI）正在主導事件的調查，目前調查仍處於初期階段。「我們還沒有關於槍手動機的任何信息。我們知道他是誰。我敦促所有人，不要猜測他的動機。」

7月13日晚6時11分許，川普在賓州巴特勒參加競選集會時遭遇槍擊，右耳被子彈擊傷。涉案槍手已被特勤局擊斃，另有1名集會參與者遇難，兩人重傷。

拜登在14日的講話中再次譴責暗殺行為。他強調，暗殺的企圖違背「美國作為一個國家所堅持的一切」。「這不是美國，我們不能允許這種事發生。」

拜登還透露，他13日晚與川普進行了「簡短但良好的交談」。

14日早些時候，FBI公布了這起事件的嫌犯身分。這名20歲男子叫庫魯克斯（Thomas Matthew Crooks），居住在賓州貝塞爾帕克，作案動機尚未確定。

FBI的聲明說，目前尚未發現嫌犯與外國恐怖組織有關聯，他之前也未出現在執法機構的監控名單中。該局仍在進一步調查他的背景，並已封鎖其住所。 

美聯社稱，庫魯克斯是匹茲堡郊區一家養老院的雇員，他是一名註冊共和黨人。他兩年前高中畢業，並沒有刑事案底。其住址距離競選集會地約1小時車程，調查人員在他的車裡還發現了炸藥。

拜登 川普 FBI

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