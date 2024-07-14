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加深凝聚力？共和黨全代會前川普遭槍擊 川粉驚呼：有天使保護

中央社／密爾瓦基14日綜合外電報導
美國共和黨即將於明天在威斯康辛州密爾瓦基舉行全代會，有數以千計民眾來到當地，一睹他們的英雄川普正式獲提名為總統候選人，但他們昨晚對川普遭到槍擊一事深感震驚。（美聯社）
美國共和黨即將於明天在威斯康辛州密爾瓦基舉行全代會，有數以千計民眾來到當地，一睹他們的英雄川普正式獲提名為總統候選人，但他們昨晚對川普遭到槍擊一事深感震驚。（美聯社）

共和黨即將於明天在威斯康辛州密爾瓦基舉行全代會，有數以千計民眾來到當地，一睹他們的英雄川普正式獲提名為總統候選人，但他們昨晚對川普遭到槍擊一事深感震驚。

法新社報導，佛瑞德里克斯（Philip Fredericks）頭戴紅色帽子，身穿寫有「川普」名字的T恤，為了共和黨全國代表大會（RNC）來到威州第一大城密爾瓦基。他表示，當他抵達聽到川普遇襲的新聞時，他感到驚愕。

佛瑞德里克斯是從紐澤西搭機前來，為了共和黨全代會準備了一週，即便川普距離死神如此接近，他還是有信心川普仍會來到密爾瓦基。佛瑞德里克斯說：「他不會縮在角落。」

來自亞利桑納州的共和黨大會代表奧泰爾（Michelle Altherr）將投票給前總統川普。奧泰爾也指出，她對川普仍具有信心。

奧泰爾說：「我們正在努力弄清楚這怎麼可能發生，但感謝上帝，有天使在保護這個男人，因為他將在2025年成為總統，他將於今年11月當選。」

另一位川普支持者席蒙（Dave Simone）則說，他相信當局可能涉及其中。這是一種熱門的陰謀論。他指稱：「維安出現缺口…這種缺口是故意的。這是叛國罪…。」

在政治光譜的另一端，安祖（Andzu）則是前來密爾瓦基，將於明天對共和黨人表達抗議，但他也表示，自己對川普遭暗殺未遂一事感到震驚。

無論信念為何，密爾瓦基街上行人都同意，這次攻擊將有利於川普的民調，即便他已遭刑事定罪。

奧泰爾說：「我們對川普的支持程度，達到了另一種層級。現在將有更多人會支持總統川普。」

川普 共和黨 亞利桑納州

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