科技領袖回應槍擊 貝佐斯：川普槍火下展現極大勇氣

川普遭槍擊牽動美國總統大選選情發展，曾與川普互批的亞馬遜創辦人貝佐斯罕見發文，稱讚前總統展現風度與勇氣。（路透）

川普 遭槍擊 牽動美國總統大選選情發展，科技界領袖包括蘋果執行長庫克、Meta執行長查克柏格、OpenAI執行長阿特曼都表達聲援。曾與川普互批的亞馬遜創辦人貝佐斯 罕見發文，稱讚前總統展現風度與勇氣。

美國前總統川普（Donald Trump）遇槍擊後，亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）在社群媒體X平台打破沉默，表達支持川普。

Our former President showed tremendous grace and courage under literal fire tonight. So thankful for his safety and so sad for the victims and their families. — Jeff Bezos (@JeffBezos) July 14, 2024

貝佐斯已有9個月未在X平台公開發言。他表示，川普「在真正的槍火下展現了極大的風度和勇氣」，感謝他安然無恙。他也向受害者及其家人致哀。

川普過去曾公開嘲諷貝佐斯，稱他擁有的華盛頓郵報（The Washington Post）是遊說報紙（Lobbyist Newspaper）。因此貝佐斯發言格外受媒體關注。

特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）第一時間表示：「我全力支持總統川普，並希望他早日康復。」他近年從原本投給民主黨，轉向支持共和黨。

微軟（Microsoft）執行長納德拉（Satya Nadella）表示這是一起可怕的事件，指出「我們的社會容不下這種暴力行為」。人工智慧新創公司OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）簡單寫下：「很高興川普總統安好！」

另外，政治立場維持中立的蘋果（Apple）執行長庫克（Tim Cook）也發言為川普祈禱，表示「我的心與他（川普）、受害者、川普家人同在」。Meta執行長查克柏格（Mark Zuckerberg）則在社群平台Threads上祝川普早日康復。

Meta日前才宣布，取消對川普臉書（Facebook）和Instagram帳號的限制。

川普遇槍擊為美國大選投下變數，牽動科技巨擘未來商業策略。科技領袖們早已在為川普若當選總統可能帶來的影響，包括人工智慧未來4年的關鍵發展，預作推演和準備。