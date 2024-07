科技領袖回應槍擊 貝佐斯：川普槍火下展現極大勇氣

川普 遭槍擊 牽動美國總統大選選情發展,科技界領袖包括蘋果執行長庫克、Meta執行長查克柏格、OpenAI執行長阿特曼都表達聲援。曾與川普互批的亞馬遜創辦人貝佐斯 罕見發文,稱讚前總統展現風度與勇氣。

美國前總統川普(Donald Trump)遇槍擊後,亞馬遜(Amazon)創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)在社群媒體X平台打破沉默,表達支持川普。

Our former President showed tremendous grace and courage under literal fire tonight. So thankful for his safety and so sad for the victims and their families.