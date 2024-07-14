川普遭槍擊 南韓朝野齊譴責政治暴力：極端政治與嫌惡政治的產物

南韓最大在野黨共同民主黨黨魁李在明今年初在釜山遭人刺傷頸部。（美聯社）

美國前總統川普 在賓州造勢遇襲，南韓 媒體立刻提及今年初南韓最大在野黨黨魁李在明 遭男子持刀襲擊事件，南韓朝野同聲譴責政治暴力事件，呼籲為根除動搖民主的重大犯罪採取應對方案。

美國共和黨準總統候選人川普（Donald Trump）在美東時間13日晚間6時11分左右，為爭取參選總統提名向賓州城市巴特勒（Butler）的支持者演說時遭遇槍擊，臉側及耳上見血，隨即在特勤人員護衛下離開現場。

南韓總統尹錫悅今天下午透過社群網站就此事表達震驚並慰問川普，也藉發文表達南韓永遠與美國同在。南韓總統辦公室表示，南韓政府強烈譴責任何形式的政治暴力，尹錫悅也在獲報後表達遺憾，希望川普能儘早痊癒。

南韓執政黨國民力量發言人扈准錫向媒體強調，政治暴力是對民主的威脅，無論出於何種理由都不被容忍。他提到南韓最大在野黨共同民主黨前代表李在明今年初遇襲時，「國民力量議員也都相當震驚」，指出這種政治暴力是「極端政治與嫌惡政治的產物」，表示國民力量會更努力根除這種極端、嫌惡的政治形態。

共同民主黨同樣以李在明今年初發生的事件為例，表示會為強烈譴責破壞民主的政治暴力，並為根絕嫌惡政治挺身而出。今年初在國會大選造勢中遇襲的李在明本人也在社群網站上發聲，表示這件事令人「不敢置信」，「為根除這種動搖民主根基的重大犯罪，應態度堅決地提出對策」。