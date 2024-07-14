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川普遭槍擊 南韓朝野齊譴責政治暴力：極端政治與嫌惡政治的產物

中央社／首爾14日專電
南韓最大在野黨共同民主黨黨魁李在明今年初在釜山遭人刺傷頸部。（美聯社）
南韓最大在野黨共同民主黨黨魁李在明今年初在釜山遭人刺傷頸部。（美聯社）

美國前總統川普在賓州造勢遇襲，南韓媒體立刻提及今年初南韓最大在野黨黨魁李在明遭男子持刀襲擊事件，南韓朝野同聲譴責政治暴力事件，呼籲為根除動搖民主的重大犯罪採取應對方案。

美國共和黨準總統候選人川普（Donald Trump）在美東時間13日晚間6時11分左右，為爭取參選總統提名向賓州城市巴特勒（Butler）的支持者演說時遭遇槍擊，臉側及耳上見血，隨即在特勤人員護衛下離開現場。

南韓總統尹錫悅今天下午透過社群網站就此事表達震驚並慰問川普，也藉發文表達南韓永遠與美國同在。南韓總統辦公室表示，南韓政府強烈譴責任何形式的政治暴力，尹錫悅也在獲報後表達遺憾，希望川普能儘早痊癒。

南韓執政黨國民力量發言人扈准錫向媒體強調，政治暴力是對民主的威脅，無論出於何種理由都不被容忍。他提到南韓最大在野黨共同民主黨前代表李在明今年初遇襲時，「國民力量議員也都相當震驚」，指出這種政治暴力是「極端政治與嫌惡政治的產物」，表示國民力量會更努力根除這種極端、嫌惡的政治形態。

共同民主黨同樣以李在明今年初發生的事件為例，表示會為強烈譴責破壞民主的政治暴力，並為根絕嫌惡政治挺身而出。今年初在國會大選造勢中遇襲的李在明本人也在社群網站上發聲，表示這件事令人「不敢置信」，「為根除這種動搖民主根基的重大犯罪，應態度堅決地提出對策」。

南韓 李在明 川普

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