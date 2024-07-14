刺殺川普槍手長相曝光 首投族+共和黨員 兇嫌父：不知兒搞什麼鬼
美國有線電視新聞網（CNN）報導，涉嫌刺殺川普的20歲槍手庫魯克斯（Thomas Matthew Crooks）是登記在冊的共和黨員，但疑似曾在2021年捐過15美元給民主黨陣營團體。
消息指出，庫魯克斯住在賓州匹茲堡（Pittsburgh ）近郊的自治市伯特利公園（Bethel Park），位於川普造勢現場以南35英里（約56公里）。
根據當地媒體報導，庫魯克斯2022年畢業於伯特利公園高中（Bethel Park High School）。
根據賓州選民資料庫中名單，庫魯克斯是登記在冊的共和黨員，該名單與他的姓名、年齡和伯特利公園地址相吻合，執法人員13日晚間正在搜索該地址。
今年總統選舉將是庫魯克斯首次達到投票年齡。
除此之外，根據聯邦選舉委員會紀錄，2021年1月，一位名為湯瑪斯．庫魯克斯（Thomas Crooks）的捐款人，曾經捐了15美元給民主黨陣營團體「進步投票率計畫」（Progressive Turnout Project）。
CNN採訪庫魯克斯父親馬修（Matthew Crooks），他說還在努力消化兒子「究竟在搞什麼鬼」，不過「或等到和執法人員談過以後」再發言。
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