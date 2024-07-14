刺殺川普槍手長相曝光 首投族+共和黨員 兇嫌父：不知兒搞什麼鬼

前總統川普遭到槍擊。（美聯社）

美國有線電視新聞網（CNN）報導，涉嫌刺殺川普的20歲槍手庫魯克斯（Thomas Matthew Crooks）是登記在冊的共和黨 員，但疑似曾在2021年捐過15美元給民主黨 陣營團體。

消息指出，庫魯克斯住在賓州匹茲堡（Pittsburgh ）近郊的自治市伯特利公園（Bethel Park），位於川普造勢現場以南35英里（約56公里）。

根據當地媒體報導，庫魯克斯2022年畢業於伯特利公園高中（Bethel Park High School）。

根據賓州選民資料庫中名單，庫魯克斯是登記在冊的共和黨員，該名單與他的姓名、年齡和伯特利公園地址相吻合，執法人員13日晚間正在搜索該地址。

今年總統選舉將是庫魯克斯首次達到投票 年齡。

I will be shocked if this worm Thomas Matthew Crooks is not some flavor of Leftist Antifa scum



He looks like every other slack-jawed, slope-melon, smooth brain wannabe revolutionary pic.twitter.com/y5Lbs9By0k — Jim Hanson (@JimHansonDC) 2024年7月14日

除此之外，根據聯邦選舉委員會紀錄，2021年1月，一位名為湯瑪斯．庫魯克斯（Thomas Crooks）的捐款人，曾經捐了15美元給民主黨陣營團體「進步投票率計畫」（Progressive Turnout Project）。

CNN採訪庫魯克斯父親馬修（Matthew Crooks），他說還在努力消化兒子「究竟在搞什麼鬼」，不過「或等到和執法人員談過以後」再發言。