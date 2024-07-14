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刺殺川普槍手長相曝光 首投族+共和黨員 兇嫌父：不知兒搞什麼鬼

埋伏400呎外屋頂鎖定川普 FBI確認槍手為20歲賓州男子

埋伏400呎外屋頂鎖定川普 FBI確認槍手為20歲賓州男子

編譯俞仲慈／即時報導
川普在造勢活動向支持者發表演說時遭槍擊，槍手埋伏在距離川普約400呎一棟建築物屋頂，完全鎖定川普。（路透）
川普在造勢活動向支持者發表演說時遭槍擊，槍手埋伏在距離川普約400呎一棟建築物屋頂，完全鎖定川普。（路透）

根據紐約郵報(NY Post)報導，聯邦調查局(FBI)已經初步確認槍手是年約20歲的賓州男子庫克斯(Thomas Crooks)，但他暗殺川普的動機有待聯邦調查局(FBI)深入調查，同時RadarOnline.com公開的第一張槍手照片。

報導指出，當時川普在賓州巴特勒(Butler)造勢活動向支持者發表演說，槍手埋伏在距離川普約400呎一棟建築物屋頂，完全鎖定川普。

警方宣稱，庫克斯在川普講話時開槍，結果子彈擦傷川普右耳，但造成現場一名支持者死亡，還有一人重傷。

特勤局特工立即採取行動，保護受傷的川普離開演講台，隨後庫克斯就被特勤局狙擊手槍斃。

知情人士透露，執法人員在現場找到一把AR式步槍，並有數名消息人士證實槍手以AR式步槍瞄準川普射擊，共開了約八槍，但執法人員對於槍手被擊斃前，竟然可以開出那麼多槍表示驚訝。

因此眾院「監督問責委員會」(House Oversight Committee)共和黨籍主席柯默(James Comer，肯塔基州)宣布，將針對川普暗殺事件展開調查，並就維安漏洞，要求特勤局局長切特爾(Kimberly Cheatle)到眾院作證說明。

川普 庫克 眾院

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