川普遇刺後朝野同譴責暴力 拜登：暴力令人惡心 在美國無處可容

拜登總統13日在德拉瓦州發表緊急聲明，指暴力在美國無處可容，令人惡心。（美聯社）

前總統川普 在賓州 造勢活動現場遭到槍手襲擊，所幸只是受到輕傷，但此意外震驚全美，包括總統拜登以及國會朝野人士紛紛同聲譴責暴力行為。

拜登總統初步了解川普遭到槍擊的訊息後不久，就發表談話表示，此種暴力在美國無處可容，此事也令人惡心(sick)，每個人都要譴責它。

前總統歐巴馬也發表聲明譴責暴力：「我們的民主制度絕對不允許政治暴力。」並補充道：「前總統川普沒有受到嚴重傷害，讓大家都鬆了一口氣，但我們應善用此事件再度維護政治的文明和尊重。」

聯邦參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)也發聲明表示：「對於前總統川普在賓州造勢現場發生的事，我深感震驚，也對於他安全脫險感到欣慰，政治暴力在我國沒有立足之地。」

至於川普兒子小唐納(Donald Trump Jr.)也在社群媒體X發布川普遇刺後在美國國旗前第一次抬起滿臉血跡的照片並發文強調：「他永遠不會停止為拯救美國而戰。」

前總統川普13日在賓州舉行的競選造勢場合遭槍擊，各界震驚。圖為他被特勤人員護送進入防彈車內送醫。(歐新社)

同時川普競選團隊資深顧問拉希維塔(Chris LaCivita)也以川普遭到暗殺，在X發文意有所指表示：「當然他們會企圖讓他離開選票，他們試圖把他關進監獄，現在你看到了。」不過隨後該貼文被刪除。

共和黨高層包括前副總統潘斯(Mike Pence)也在X發文表示：「妻子凱倫(Karen)與我正為川普總統祈禱，並呼籲每個國人也加入我們的行列。」 眾院議長強生(Mike Johnson)也發文表示為川普祈禱。

另外聯邦參議員 柏根(Doug Burgum，北達科他州)、魯比歐(Marco Rubio，佛羅里達州)以及參議員萬斯(JD Vance，俄亥俄州)三位川普副手可能人選也不約而同發聲明表達關切，魯比歐還分享一張川普被護送下台時拍攝的照片，只見川普高舉拳頭，臉上有一道血跡並寫著「上帝保護川普總統」。

還有國會民主黨人、聯邦參議員墨菲(Chris Murphy，康乃狄克州)在X發文表示：「我們都應該譴責今天發生的事情，我希望前總統與造勢活動現場所有人都平安無事。」

民主黨眾院少數黨領袖傑福瑞斯(Hakeem Jeffries)也在X發文表示：「思念和祈禱與前總統川普同在。」並對特勤人員「果斷執法反應」表達感謝之意。

川普暗殺事件所在地的賓州州長夏皮羅(Josh Shapiro)也出面嚴正譴責此暴力事件：「針對任何政黨或政治領導人的暴力行為，絕對不可接受。」