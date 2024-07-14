安全大破口？川普遇刺 共和黨要追究特勤局失職責任

前總統川普賓州遇刺，眾院監督委員會主席柯默發聲明表示，打算要求特勤局局長切特爾到眾院作證，查究到底。（美聯社）

眾院 共和黨人13日開始調查前總統川普 賓州遇刺案，稱本案為「絕對的安全失敗」，監督委員會主席柯默(James Comer)聲明表示，打算要求特勤局(Secret Service)局長切特爾(Kimberly Cheatle) 到眾院作證，查究到底。

每日郵報(Daily Mail)報導，前海軍海豹特戰隊員、聯邦眾議員 辛克(Ryank Zinke)表示，槍手能爬到鄰近的屋頂瞄準川普，是「絕對的安全失敗」。

眾院國土安全委員會也發聲明表示，有意找特勤局前來聽證會；此間釋出的訊息意味國會將有一連串行動，調查前總統遭刺殺未遂一案。

柯默表示，本案有很多問題，美國民眾要求答案，他已接洽特勤局要求簡報，另要求特勤局局長切特爾出席聽證會；「監督委員會很快就會送出正式邀請」。

幾個小時內，柯默便組織完妥，要求特勤局高層22日前來聽證；柯默去信切特爾表示，監督委員會「已發動調查，想了解今天的刺殺未遂案」。

眾院議長強生13日晚間在X社媒貼文表示，「眾院將對今天的悲劇事件，進行全面調查」、「美國人民理當了解真相」、「我們將盡快要求特勤局長切特爾，以及國土安全部、聯邦調查局相關官員，現身委員會之前接受聽證」。

民主黨眾議員托雷斯(Ritchie Torres)也發聲明，要求偵辦；「包圍這起總統候選人刺殺未遂案的安全破口很多，必須調查」、「聯邦政府必須立即由安全失敗中學習，避免重蹈覆轍，這些失敗影響到全國，更該這麼做」。

辛克在X社媒貼文詳述這次安全維護之失敗；「我無法想像居然有一次，一個距離如此之近的制高點沒被安全部隊占據，容(槍手)占去」、「必須徹底調查。人民及國家高層理應取得更好的對待」。

聯邦參議員史考特(Rick Scott)一樣在13日晚間發表聲明，呼籲參院國土安全及政府事務委員會8月1日召開聽證會，了解刺殺川普未遂一案。